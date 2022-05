La FTQ-Construction adopte de nouvelles mesures contre le harcèlement sexuel

La FTQ-Construction s’est réunie en réunion extraordinaire pour réviser ses politiques en matière de harcèlement psychologique et sexuel.

• À lire aussi: Harcèlement sexuel: démission du président de la FTQ-Construction

Une formation obligatoire est désormais offerte à tout membre de l’organisme en position de pouvoir ou de représentation.

Il sera désormais également obligatoire de déclarer ses antécédents judiciaires et problèmes de conduite personnelle.

«Certains milieux sont beaucoup plus favorables au harcèlement, et des milieux comme celui de la construction ça en fait partie parce que ce sont des milieux à prédominance masculine», a expliqué Sophie Gagnon, Directrice générale du cabinet de conseil et d’avocat Juripop.

Ronald Grondin, l’ancien président de la FTQ-Construction avait démissionné de son poste jeudi à la suite d’accusations d’agression sexuelle envers sa secrétaire.