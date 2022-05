La virgule qui ruinait sa vie est finalement corrigée

Revenu Québec a enfin corrigé la virgule dans le relevé qui a multiplié par 100 le salaire d’une mère monoparentale, elle qui voyait sa vie ruinée en raison de la bureaucratie faisant la sourde d’oreille.

«Je n’y crois toujours pas. Ils m’ont appelé lundi et tout est réglé. C’est quand même difficile de croire que j’ai dû dénoncer la situation sur TikTok et dans les médias pour que ça change. Tout ça... pour une virgule», confie au Journal Nathalie Toussaint, 35 ans.

Cette mère monoparentale d’un jeune garçon de cinq ans a lancé un cri du cœur sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Revenu Québec lui réclamait 6000$ avant le 4 mai, alors qu’elle n’avait pas l’argent.

Joël Lemay / Agence QMI

Rien à faire

Mme Toussaint a été durement affectée durant la pandémie. Elle a essayé de regagner le marché du travail en 2021. La Montréalaise a été embauchée dans un dépanneur de Montréal appartenant au Groupe CSH.

Après cinq jours, elle a démissionné puisqu’elle n’était «pas prête à retourner travailler». Son revenu était donc de 492,75$ en 2021. Mais son relevé au provincial, fait par son employeur, n’avait pas de virgule et indiquait que son salaire était plutôt de 49 275$.

«Tout le monde se relançait la balle. L’employeur me disait que c’était à Revenu Québec de corriger l’erreur et Revenu Québec me disait le contraire. [...] Je suis soulagée de savoir que c’est finalement terminé depuis lundi. Il ne faut pas les lâcher et se battre jusqu’à la fin», mentionne Nathalie Toussaint, qui a enfin retrouvé son sommeil après une semaine d’insomnie et de stress.

Une leçon pour Revenu Québec?

La mère monoparentale espère surtout que son histoire poussera Revenu Québec à changer ses méthodes pour des problèmes aussi «banals» que le sien.

«J’espère que le gouvernement va davantage aider les personnes aux prises avec des problèmes comme le mien. Une chance que j’ai eu l’aide des médias et des gens sur TikTok. Sans eux, mon problème ne serait pas réglé aujourd’hui. J’ai quand même eu le droit à une ligne directe avec Revenu Québec», se réjouit Mme Toussaint.

«Pour l’instant, je n’y crois toujours pas. On m’a confirmé le tout par téléphone lundi, mais je vais me rendre compte que c’est vrai quand j’aurai vraiment les papiers dans les mains», conclut-elle.