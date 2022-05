Frais de garde: un crédit d'impôt qui pénalise les familles à faible revenu

La bonification du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants du gouvernement Legault favorise les clientèles aisées au détriment des familles à faible revenu qui n’ont pas gagné à la loterie des places subventionnées.

C’est ce que dénonce haut et fort Nolwenn Franchet, la directrice de la Villa Montessori, une garderie privée non subventionnée de Québec. «C’est aberrant ce qui est en train de se passer, une sorte de système à deux vitesses, on laisse vraiment derrière nous les plus fragiles», plaide-t-elle, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Le gouvernement caquiste a augmenté l’aide fiscale accordée aux parents dont les enfants fréquentent une garderie non subventionnée. Mais quand on y regarde de plus près, ce sont les familles les plus riches qui profitent de cette mesure.

Québec offre 1,28$ de plus par jour aux couples ayant un revenu de 40 000$ et qui allongent 40$ quotidiennement pour faire garder leur bambin. Pour les familles qui gagnent 175 000$, la bonification atteint 16,85$ par jour.

Mais la hausse de salaire des éducatrices en CPE négociée par le gouvernement a forcé bon nombre de garderies privées à augmenter significativement la rémunération de leur personnel, alors que la pénurie de main d’œuvre frappe fort dans le réseau de la petite enfance. Le tarif journalier des places a gonflé d’autant.

Discrimination

La Villa Montessori n’a pas été épargnée par cette situation. Selon Nolwenn Franchet, les garderies non subventionnées ont dû augmenter en moyenne leur tarif de 7 à 10$.

«(La bonification) discrimine les familles à revenu modeste qui ne peuvent pas suivre l’augmentation, et ça leur coûte (même) encore plus cher que ça leur coûtait avant», déplore la gestionnaire, qui souhaite que son installation soit convertie en garderie subventionnée ou en CPE.

Dans son cas, pour éviter un trop gros choc tarifaire aux moins fortunés, elle s’est entendue avec les parents des tout petits qui fréquentent sa garderie afin d’appliquer un genre de «péréquation».

«J’ai augmenté les tarifs, mais tout le monde ne paie pas la même chose. Il y a des parents qui contribuent 70-72$ par jour et des parents pour lesquels j’ai fait zéro augmentation, explique-t-elle. Je ne fais pas partie des propriétaires qui s’en mettent plein les poches, je me paye 28$ l’heure, (...) mon objectif, ce n'est pas de dégager un profit, mais que ce soit juste pour tout le monde».

Places de moindre qualité

Ce qui inquiète Nolwenn Franchet, c’est que les familles incapables d’assumer l’augmentation des coûts n’ayant pas de places subventionnées soient contraintes de se tourner vers des garderies qui n’offrent pas des services de qualité.

Une situation «scandaleuse» et d’une «très grande injustice» que dénonce avec vigueur la députée péquiste Véronique Hivon.

«C’est doublement inéquitable et injuste pour les familles à revenu plus modeste, parce qu’elles ne sont pas capables d’aller se payer des places qui sont de plus en plus à 55, 65, voire jusqu’à 80$ par jour. Donc elles vont dans les places disponibles de garderies privées non subventionnées qui ont peut-être gardé un 40-45$ par jour, mais où la qualité ne réussit pas à suivre», dit-elle.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, doit convertir sans attendre les garderies privées en CPE, insiste la députée de Joliette. Elle ne s’explique d’ailleurs pas pour quelles raisons le gouvernement n’appuie pas sur l’accélérateur.

«Est-ce qu’il y a une prise de position idéologique derrière ça?», lance Mme Hivon, rappelant des propos de la ministre Geneviève Guilbault, qui vantait le modèle d’affaires des garderies privées non subventionnées à son arrivée à la CAQ.

Bonification au crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfant

Gain par jour pour une famille dont l’enfant fréquente une garderie non subventionnée (40 $ par jour)

Revenu / Gain

20 000 $ : 2,50 $ par jour

30 000 $ : 1,30 $

40 000 $ : 1,28 $

50 000 $ : 2,36 $

60 000 $ : 5,04 $

70 000 $ : 5,04 $

80 000 $ : 5,04 $

90 000 $ : 5,04 $

100 000 $ : 5,04 $

150 000 $ : 6,13 $

175 000 $. : 16,85 $

Source : Mise à jour économique du ministère de Finances, automne 2021