Le dernier tour du chapeau de Lafleur

«Je ne me souviens pas de la date... C’était le 27 février 1989. C’était le dernier match de trois buts de Flower. Il avait encore sa magie vers la fin de sa carrière. Il pouvait encore me détruire! Il était l’un des meilleurs.»

Glenn Healy a une mémoire encore béton. À son arrivée à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, il a raconté cette anecdote quand on lui a demandé à quoi ressemblait le défi pour un gardien de bloquer les tirs de Guy Lafleur.

C’était bien le 27 février 1989. Ce soir-là sur la glace du Madison Square Garden, Lafleur avait marqué trois buts dans un gain de 6 à 4 des Rangers contre les Kings de Los Angeles. Et c’était bien le dernier des 17 tours du chapeau du numéro dix dans la LNH. Et le seul de sa courte carrière avec les Rangers.

Wayne Gretzky avait terminé le match avec trois passes pour les Kings. Luc Robitaille, quant à lui, avait obtenu une passe. Dans le camp des Rangers, Lucien DeBlois avait amassé deux passes, mais sur deux buts de Kelly Kisio.

Pour Healy, c’était un match impossible à oublier.

« Si j’avais à donner un tour du chapeau à un autre joueur que Wayne Gretzky ou Mario Lemieux, j’aurais choisi Guy. Je peux en rire aujourd’hui. Si je m’étais fait déjouer trois fois dans un même match par un gars comme Tie Domi, je serais moins souriant. Guy a pavé le chemin pour permettre à des joueurs comme moi de jouer dans la LNH. Je lui en suis reconnaissant. »

Un héros

Ancien gardien des Kings, des Islanders, des Rangers et des Maple Leafs, Healy faisait partie des nombreux invités aux funérailles nationales du Démon blond. Même s’il n’a jamais partagé le même vestiaire que lui dans la LNH, l’homme qui est aujourd’hui analyse pour le réseau Sportsnet tenait à lui rendre hommage en personne.

Domi, un autre ancien des Leafs, était aussi présent. Idem pour le moustachu et membre du Temple de la renommée, Lanny McDonald.

« Guy était une icône, a rappelé Healy. Il a suivi les pas de Maurice Richard et de Jean Béliveau. Il a contribué à construire cette immense franchise qu’est le Canadien de Montréal. Il n’y a personne qui a payé pour me voir jouer à Toronto. Johnny Bower et Dave Keon étaient les grands des Leafs à une autre époque. Je serai toujours reconnaissant pour les pionniers de notre sport. »

« Flower était un incroyable joueur de hockey, mais aussi un homme de cœur, a poursuivi le sympathique gardien. J’ai déjà bu quelques bières avec lui et j’ai toujours eu du plaisir. Il y avait quelques histoires salées ! »