Météo du jour: conditions nuageuses dans le sud et le centre du Québec

Le beau soleil des derniers jours ne sera pas de mise mardi, alors que le temps sera généralement nuageux dans le sud et le centre du Québec avec néanmoins des températures au-dessus des normales de saison.

Les conditions nuageuses seront en effet en vigueur dans plusieurs secteurs du sud de la province allant de Pontiac à l’Estrie, en passant par Montréal, les Laurentides et la Montérégie, où le mercure frôlera les 20 degrés.

À Québec et dans les secteurs du nord, on prévoit une alternance de soleil et de nuages, alors que des averses devraient tomber en début de soirée en Mauricie, le tout sous des températures confortables de 17 degrés.

Dans l’est de la province, Environnement Canada prévoit un temps plutôt généralement ensoleillé avec toutefois un mercure légèrement à la baisse, notamment dans certains secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord.

Par ailleurs, une faible perturbation va générer des conditions pluvieuses dans la nuit de mardi à mercredi dans les secteurs du sud et du centre de la province, selon les prévisions de l’agence fédérale.