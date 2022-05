Néo-Québécois: la CAQ ratisse large

La liste des quinze candidats issus des communautés culturelles, dont une majorité de femmes, qui se présenteront sous la bannière de la CAQ à l’élection d’octobre prochain provoque depuis dimanche des commentaires sarcastiques.

Toutes ces personnes aux noms d’Otoya Celis, Lavictoire, Bacchi, Diallo, Baaklini, Torres-Piaggio et autres acceptent d’être associées à la CAQ dans quinze circonscriptions de Montréal dont on sait qu’elles sont les châteaux forts du PLQ et de QS.

Cette annonce, les anti-CAQ en font des gorges chaudes. Ils ne se laissent pas impressionner par le fait que 60 % de ces candidats sont des femmes, car ils disent que celles-ci n’ont aucune chance d’être élues. C’est de l’hypocrisie, prétendent-ils. Comme si ces candidates étaient des victimes, croyant avoir des chances d’être élues. Alors qu’il s’agit de leur première expérience politique.

La mauvaise foi est donc de mise. Mais depuis le début de la pandémie, une partie de plus en plus grande de néo-Québécois est reconnaissante du travail du gouvernement du Québec.

Pragmatisme

Parmi les nouvelles générations d’immigrants, il y en a qui partagent plutôt la vision pragmatique du gouvernement Legault. Ce ne sont pas, faut-il le croire, des inconditionnels du multiculturalisme tous azimuts de Trudeau, de la gauche racisée ou de la droite libertarienne. La politique est une expérience qui devrait intéresser tout immigrant, car elle lui permet une intégration sans laquelle il aura le sentiment d’être toujours un exilé de l’intérieur au Québec.

Le nombre d’artistes issus des minorités de tout genre est de plus en plus présent sur la scène culturelle et dans les médias. L’avenir du Québec francophone est devenu indissociable aussi de leur participation à la vie publique.

Ces candidats, qui ont accepté publiquement de s’associer à la CAQ, ne sont pas dupes. La contribution à travers leur engagement personnel dans cette élection leur permet également de s’inscrire eux-mêmes dans l’histoire politique de la majorité québécoise francophone. L’intégration des immigrants est un long processus qui demande patience, travail et volonté.

Au Québec, l’apprentissage de la langue française est incontournable. Quiconque vit au Québec et refuse de parler le français malgré tous les avantages qui s’y rattachent s’exclut par le fait même de la société québécoise. Comment s’étonner alors que les Québécois francophones y voient de l’hostilité à leur endroit ?

Avenir du Québec

Honnis seront ceux qui dénigrent ce geste électoral de la CAQ. Choisir des femmes dont une majorité fait partie des communautés culturelles non francophones annonce le Québec de l’avenir.

La CAQ est un parti nationaliste au sens historique du terme. La CAQ est l’accommodement raisonnable qu’ont trouvé ses fondateurs pour gouverner un Québec distinct non souverainiste. Et le peuple l’a choisi.

La CAQ ne cache pas de référendum sous les sapins, comme l’affirment des adversaires aussi fourbes que menteurs. Ceux qui se préparent à l’appuyer de nouveau ne se leurrent guère. Ce sont des modérés. Comme la majorité québécoise, qui se méfie de tous les extrémistes, de tous les radicaux, des perturbateurs sociaux et des anti-démocrates semblables à ceux qui sévissent partout dans nos pays occidentaux.