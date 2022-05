Phase IV de la promenade Samuel-de-Champlain : Guilbault rectifie le tir

Contrairement à ce qu’elle a laissé entendre la semaine dernière, la phase IV de la promenade Samuel-de-Champlain verra le jour, assure la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

« Il n’a jamais été question de reléguer le projet de phase IV de la promenade Samuel-de-Champlain aux oubliettes. Il n’a jamais été question de l’abandonner, il n’a jamais été remis en question », a déclaré la vice-première ministre avant de se rendre au Salon bleu, mardi.

Questionnée en marge de l'étude des crédits budgétaires à savoir si la phase IV était toujours dans les cartons, Mme Guilbault avait pourtant rétorqué au Journal que la CAQ « n’avait pas pris d’engagement formel de faire la phase IV » pendant la dernière campagne électorale.

Une chose et son contraire

Or, la plateforme électorale de son parti indiquait tout le contraire : « Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec s’engage à soutenir les travaux de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain et appuiera le projet de la phase 4 afin de redonner aux citoyens l’accès au fleuve partout à Québec », pouvait-on lire.

C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé Mme Guilbault, après avoir été critiquée sévèrement, entre autres, par le chef l’opposition officielle à l’Hôtel de ville, Claude Villeneuve, qui l’a qualifié lundi de « pire ministre de la Capitale-Nationale ».

« Ce que j’ai dit et que je réitère : c’est que l’engagement qu’on avait pris par écrit dans notre plateforme électorale de 2018, Priorité Capitale, où on disait qu’on s’engageait à réaliser la phase 3 de la promenade Samuel-de-Champlain et à appuyer la phase IV de ce même projet, c’est exactement ce qu’on a fait. »

