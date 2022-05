Procès de Carl Girouard: une distorsion cognitive plutôt qu’un délire

Si l’idée de tuer des gens avait été «une croyance inébranlable» issue d’un délire psychotique, Carl Girouard n’aurait jamais eu de moments de doute pendant son périple meurtrier, estime l’expert de la Couronne.

Narcissique, Carl Girouard avait pour ambition de tuer des gens afin de montrer sa supériorité. La notoriété, le besoin d’être reconnu et de servir d’exemple sont des «idées typiquement liées au narcissisme», a expliqué le neuropsychologue William Pothier.

Or, alors qu’il s’apprêtait à faire deux morts et à blesser cinq personnes, Carl Girouard a eu des moments de doute et a hésité à passer à l’action. «Ça ne semble pas franchement imposé», a poursuivi l’expert.

Distorsion cognitive

Le Dr Pothier croit que la pensée de l’homme de 26 ans «va se restructurer» pendant qu’il s’attaque à ses victimes. «Une idée délirante ne va pas se restructurer comme ça quand on lui présente des faits.»

Ainsi, l’idée de commettre des meurtres pour montrer sa supériorité proviendrait d’une «distorsion cognitive» et non d’une croyance inébranlable issue d’un délire. Les «erreurs de jugement» de l’accusé lui sont donc apparues quand les «faits» se sont présentés, c’est-à-dire lorsqu'il a attaqué et tué des gens.

Après sa troisième attaque, celle qui visait deux amis français, Girouard aurait «commencé à [se] dire que ça ne marche pas», a-t-il expliqué au Dr Pothier pendant ses rencontres. L'accusé a également dit qu'après le meurtre de Suzanne Clermont, «ça ne faisait plus de sens dans [sa] tête».

Si Girouard avait été en plein délire psychotique le soir de l’Halloween 2020, il aurait conservé sa croyance inébranlable pendant tout l’épisode. Seuls des soins et de la médicamentation auraient pu mettre un terme à ces idées inébranlables, estime l’expert.

Deux tests

Le Dr Pothier a aussi fait passer deux tests à l’accusé. Deux questionnaires qui ont révélé que Girouard n’a pas de «profil de trouble psychotique».

L’un de ces tests a d’ailleurs fait ressortir que Girouard peut «feindre des remords quand il est dans le pétrin».

Le Dr William Pothier exclut donc le trouble psychotique. Ce dernier sera toutefois contre-interrogé mardi après-midi.