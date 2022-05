Depuis l’annonce du décès de Guy Lafleur, une déferlante d’admiration, d’affection et de tristesse nous envahit. Au Québec et bien au-delà de ses frontières.

Toutes origines confondues. Francophones, anglophones, allophones. Jeunes et vieux. Nés ici ou ailleurs. Fans de hockey ou pas. À la fois un homme parfaitement imparfait et sur la glace, un véritable dieu. Il nous aura tous touchés et inspirés.

C’est d’ailleurs par milliers que des gens racontent « leur » histoire personnelle sur Guy Lafleur. Inoubliables. Bouleversantes. Une rencontre fortuite. Un autographe. Une discussion inattendue. Un regard bienveillant.

Un chandail du 10 autographié. Une poignée de main chaleureuse. Une visite discrète à l’hôpital, à l’école, aux soins palliatifs, dans un camp pour enfants handicapés, etc. Le tout, avant, pendant et après sa prestigieuse carrière.

Guy Lafeur. Unique. Bon. Doux. Candide. Honnête. Généreux de lui-même, de son temps et de son écoute. Jusque dans ses moments les plus sombres. Un homme vrai. Humble. Souriant. Passionné.

Élégant. Beau comme un cœur. Curieux de tous et de tout. Même ses épreuves, familiales et professionnelles, n’ont jamais réussi à le dénaturer. Toujours droit à travers les tempêtes. Lucide. Espérant. Déterminé.

Son ultime voyage

Confronté à un diagnostic sans pardon, il s’est même investi pour faire avancer la recherche sur le cancer. Il a aussi offert son soutien aux autres patients qui, comme lui, nageaient dans l’inconnu.

Aujourd’hui, en ce 3 mai, Guy Lafleur quittera les siens pour son ultime voyage. Il s’envolera après deux jours intenses en chapelle ardente où, à son image, son épouse bien-aimée et sa famille ont eu l’immense générosité de partager leur Guy avec une nation endeuillée.

De partout, une mer d’admirateurs s’est recueillie devant lui. Pour lui dire merci. Pour lui dire je t’aime. Oui, de l’amour. Que de l’amour pour Guy Lafleur. Cela ne doit rien au hasard.

Comme disait ma grand-mère, l’amour ne se commande pas. Ça se donne et ça se partage. Si Guy Lafleur quitte ce monde en héros, en idole et en modèle, c’est parce qu’il aura été un joueur de hockey d’un calibre tout à fait exceptionnel.

C’est également parce qu’en même temps, il aura su donner beaucoup d’amour. Sur la patinoire, il comptait des buts comme un bolide, mais pour ses fans, Guy Lafleur ne comptait jamais son temps.

Amour et respect

Longtemps, je me suis demandé quel pouvait bien être son moteur. Il y avait bien sûr ses propres valeurs personnelles, solides comme le roc et héritées de sa famille.

En revoyant ses entrevues, des documentaires et la montagne de témoignages livrés depuis son décès, l’autre partie de la réponse est apparue en un mot : amour. Puis, les mots respect et réciproques.

De l’amour et du respect, réciproques. Entre Guy Lafleur et ses fans. À la vie, à la mort. Pourtant, de l’amour et du respect, il en a parfois cruellement manqué de la part de l’« organisation » des Canadiens.

Idem après son départ avec de jeunes joueurs vedettes plus intéressés par la gloire et l’argent que par le feu sacré du jeu, les fans et la ville dont ils sont censés être de fiers ambassadeurs.

Mais entre Guy Lafleur et ses fans, il n’y aura eu que de l’amour et du respect. Partagés. C’est pourquoi nous pleurons sa mort.

Nous pleurons Guy Lafleur dans sa globalité. Nous pleurons l’homme de cœur et le Démon blond. Sa flamme, lumineuse, ne s’éteindra jamais.