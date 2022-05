Sont-ils aptes à entretenir votre véhicule?

Alors que les véhicules d'aujourd'hui contiennent plus de composantes électroniques que jamais, certains automobilistes sont inquiets quant à l’entretien qui pourrait être de plus en plus complexe et coûteux.

Pour discuter de l’aptitude des garages indépendants à entretenir les véhicules modernes, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Pierre Henry, formateur et consultant chez formation Xtreme à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Un accès à l’information plus facile qu’on peut le croire

Avec la technologie intégrée à bord des véhicules, certains intervenants du milieu mentionnent que les garages indépendants ne sont plus en mesure d’entretenir les modèles actuels puisque l’accès à l’information est difficile. Or, M. Henry n’est pas de cet avis.

« Pour réparer une voiture aujourd’hui, ça prend de l’information et on a accès à tout ce qui est disponible. On a des logiciels qui nous donnent toute l’information. Quand on ne l’a pas lorsque c’est trop récent, les sites des manufacturiers nous donnent y donnent accès. L’atelier mécanique de votre région a donc la même information que le concessionnaire », explique M. Henry.

Il nuance tout de même en précisant que l’accès à ces préciseuses données n'est pas égal d'une marque à l'autre. Il cite en exemple Mercedes-Benz, qui se montre très réticente à partager certaines informations avec des établissements indépendants. Même chez Tesla, l’accès est possible bien qu’il soit plus coûteux. « Pour le reste, je suis capable d'avoir l'information technique d'à peu près tout ce qui a quatre roues », assure M. Henry.

Les avantages de l’après-marché

Forcément, les concessionnaires sont davantage portés à installer des pièces d’origine provenant du fabricant. Cela étant, il ne s’agit pas nécessairement de la stratégie la plus intéressante à adopter pour le consommateur.

« Les garages indépendants ont accès à une variété de pièces par rapport à celle d’origine. Souvent, on observe un problème spécifique sur une pièce, mais celle-ci est remplacée par la même pièce avec laquelle on rencontrera le même problème dans deux ans », indique M. Henry. « Quand on opte pour une pièce dans l’après-marché, on a droit à une pièce qui a été modifiée par rapport à celle d’origine pour qu’elle soit plus solide et efficace », ajoute-t-il.

Qui plus est, Pierre Henry rappelle que l'entretien automobile effectué chez un garagiste indépendant est souvent plus compétitif en matière de prix.

Et les véhicules électriques?

Longtemps, une croyance populaire laissait entendre que les véhicules électriques étaient sans entretien. Cependant, c’est faux. Les modèles électriques nécessitent effectivement moins d'entretien que les véhicules à essence, mais quelques visites au garage s'imposent tout de même.

« Il y a 23% moins d’entretien avec un véhicule électrique qu’un véhicule à essence. Le 77% restant est très important en raison du prix des pièces qui semble exploser. Chaque fois, je fais le saut quand je vois le prix des composantes des véhicules électriques. Il faut donc les entretenir pour éviter la défaillance », relate M. Henry.

Il mentionne également qu’en raison du freinage régénératif utilisé à la conduite d’un véhicule électrique, on peut observer une usure prématurée des freins.

M. Henry assure que les mécaniciens indépendants sont de plus en plus aptes à entretenir les modèles électriques, notamment grâce à une formation soutenue. « On ne peut pas se fier sur la grosseur du bâtiment pour voir la compérence qu'il y a à l'intérieur », lance-t-il.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question des futures Chevrolet Corvette hybrides et électriques ainsi que du nombre record de visiteurs au Salon du véhicule électrique de Montréal.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Toyota Venza 2022 et Kia Sportage 2023 récemment mis à l’essai.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant la location d’une Volkswagen Golf GTI 2022 ainsi que le véhicule idéal pour remplacer un Ford Explorer 2006.

