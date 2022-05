Vers une mobilisation générale russe?

Sur le terrain, les troupes russes n’ont pas progressé, bien que les chars soient à nouveau entrés en action. Les lignes de défense ukrainiennes autour d’Izioum et de Kharkiv tiennent toujours bon.

Les bombardements intenses se poursuivent.

Le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergeï Lavrov, a fait des déclarations qui le placent au centre de l’actualité.

Trouver des soldats

Il a déclaré que la guerre ne s’arrêterait pas le 9 mai, Jour de la Victoire.

Carnet de guerre | 69e jour

Des sources ukrainiennes et des pays de l’OTAN estiment que Vladimir Poutine pourrait profiter de l’occasion pour annoncer une mobilisation générale du pays.

Une telle mobilisation serait une reconnaissance explicite que l’armée russe perd la guerre.

Cependant, cette mobilisation pourrait renverser le rapport de force sur le terrain et favoriser l’armée russe de manière décisive.

Hitler

Lavrov a aussi dit que le grand-père d’Adolf Hitler était juif et qu’en ce sens, il était possible que le président ukrainien, Volodymir Zelenski, soit à la fois juif et antisémite.

La théorie avancée par Lavrov est démentie par l’immense majorité des historiens. Son but premier est de tenter d’établir un parallèle entre Zelensky et Hitler. Le gouvernement israélien a fortement condamné les propos de Lavrov.

Contourner les sanctions

La Russie essaie d’utiliser l’Organisation du traité de sécurité collective, une alliance militaire qui regroupe 9 pays de l’ancienne Union soviétique, pour contourner les sanctions des États-Unis et de leurs alliés.

Parmi les pays membres de cette organisation se trouvent la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Géorgie et l’Arménie.