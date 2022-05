GAGNON, Claudette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 avril 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Claudette Gagnon, épouse de monsieur Jean-Guy Bouffard, fille de feu J. Gérard Gagnon et de feu Simonne Larocque. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Éric (Joannie Larouche), Maxime (Carine Tremblay) et Martin Bouffard; ses petits-enfants: Emilie et Joël Bouffard; ses frères: feu Donald (feu Denise D'Amours), Michel, Gilbert (Renée Rioux) et Jean-Yves (Florence Sénéchal); ses soeurs: feu Micheline (Guy Beaulieu) et Marielle (Claude Malenfant); ses beaux-frères de la famille Bouffard: Raynald (Béatrice Mathieu), Ange-Aimé (Micheline Bouchard), Gaëtan (Odette St-Pierre) et Gilbert (Marie Savane); ses belles-soeurs de la famille Bouffard: Chantale (Mario Gauthier), Réjeane (Michel Bouffard) et Yolande; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. En respect avec les mesures sanitaires, la famille vous accueillera auà compter de 13h.