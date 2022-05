Du grand Hedman

TORONTO | « Je comptais dans ma tête : trois, deux, tir. Non, je ne faisais pas de décompte. Je n’avais aucune idée. Je savais qu’il restait encore des secondes quand j’ai reçu la rondelle. Je cherchais même pour voir si Kuch [Kucherov] pouvait se libérer, mais j’ai pris un tir. »

Victor Hedman a décrit avec humour son but à la toute fin de la première période. Il était conscient que les secondes s’égrainaient, mais il ne réalisait pas qu’il restait aussi peu de temps.

Il a déjoué Jack Campbell à 19 min 57 s en première période. Avec ce but, le Lightning a commencé à mieux respirer. On a revu cette équipe championne de 2020 et 2021.

« Nous patinions bien, nous avons mieux joué, a résumé l’ailier Corey Perry. Nous savions ce que nous devions faire pour revenir. Nous avons joué notre match. Nous avons marqué enfin des buts. Nous ne voulons pas donner un désavantage numérique encore une fois. Mais une victoire est une victoire. Nous étions plus désespérés. Nous avons bataillé. »

« Nous n’étions pas heureux de notre première rencontre, a renchéri Hedman, qui partageait une petite table avec Perry dans un minuscule vestiaire du Scotiabank Arena. Nous n’avions pas un bon goût dans la bouche après la défaite de 5 à 0. Nous avons regardé ce que nous avions fait de croche. Nous savions que nous étions pour rebondir. »

15 à 0

Les grandes équipes ont du caractère. Elles n’abandonnent jamais. Depuis les séries de 2020, le Lightning a maintenant une fiche de 15 victoires et 0 défaite dans les rencontres qui suivent un revers.

« Nous nous sentons visés, a dit Hedman. Nous n’aimons pas perdre. Mais nous avons aussi le meilleur gardien en Vasi [Andreï Vasilevskiy]. Il a encore fait de gros arrêts pour nous dans ce match. »

Les gros noms

Sheldon Keefe n’avait rien d’un entraîneur débiné après la défaite des siens.

« Nous jouons contre une très bonne équipe, nous nous attendions à une série très difficile. Les punitions ont fait mal dans ce deuxième match. Le Lightning a marqué trois buts en avantage numérique. C’est beaucoup trop. »

Keefe a également eu de bons mots pour Victor Hedman.

« Hedman est un joueur de calibre mondial, il est l’un des meilleurs défenseurs de la LNH, a-t-il mentionné. Mais il n’est pas l’unique gros nom chez le Lightning. Ils ont un très bon gardien, un très bon entraîneur et de bons attaquants. Ils ont des joueurs dominants à toutes les positions. Kucherov a aussi très bien joué. Mais nous avons aussi de très bons joueurs. Cette série est intéressante. »

Jon Cooper avait fait un changement pour ce match en faisant confiance à Zach Bogosian à la ligne bleue à la place de Jan Rutta.