FORTIN, Michel



À l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 28 avril 2022, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédé M. Michel Fortin, fils de feu Auguste Fortin et de feu Berthe Nadeau, époux de dame Dolorès Giguère. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 12h à 13h50.et de là au Columbarium F.X. Bouchard inc. Pour ceux qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/52979Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Annie (Frédéric Bégin), Tommy (Annie Leclerc); ses petits-enfants: Jérémy, Hugo et Vincent; ses frères, sa sœur et sa belle-sœur: André (Marielle Drouin), Lise, feu Nicole, feu Renée, Jacques (feu Noëlla Morissette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère: feu Jean-Guy (Françoise Lemelin), feu Pierre-Aimé (Monique Deblois), feu Richard (feu Yvonnette Laporte), feu Denise (Jacques Dubé), feu Bertrand, Simon (Francine Fortin), Louisette (feu Jules Lemelin), feu Charlotte (feu Benoit Drolet), feu Marius (Isabelle Labbé), feu Claudette (Gaston Brousseau), Rodrigue (Bernadette Hébert), feu Donald (Francine Dubé) et Marie Létourneau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (hôpital Laval), 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, par téléphone au 418 656-4999 / www.fondation-iucpq.org