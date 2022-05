PLAMONDON, Sœur Jeannine



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le dimanche 1er mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Sœur Jeannine Plamondon, (en religion: Sœur Sainte-Jeannine-de-Jésus), Sœur de la Charité de Québec, après 73 ans de vie religieuse. Elle était la fille de monsieur Napoléon Plamondon et de madame Émérentienne Lirette, de Saint-Raymond, QC.Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles sœurs: Lise (Marcel Charlebois), Varennes, QC; Nicole (Claude Tomlinson), Saint-Raymond, QC; Louise Plante (feu Gérard-Noël), Saint-Raymond, QC; Monique Plante (feu Vincent), Saint-Raymond, QC; ainsi que ses neveux et sa nièce et beaucoup d'ami(e)s. Prière de ne pas envoyer de fleurs. La direction des funérailles a été confiée à la maison