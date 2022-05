Éclatante victoire de Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime ne s’est pas attardé sur la terre battue de Madrid, mercredi. Il n’a eu besoin que de 70 minutes pour écarter le Chilien Cristian Garin en deux manches de 6-3 et 6-0 au deuxième tour.

Le 10e joueur au monde a été tranchant en retour de service, particulièrement en deuxième manche, au cours de laquelle il a remporté 63% des échanges amorcés par son adversaire. Au total, le Québécois a profité de cinq de ses 12 balles de bris.

La situation a été un peu plus compliquée au service, Auger-Aliassime étant incapable d’imposer son jeu avec sa première balle. Il s’est toutefois assuré de fermer la porte avec sa deuxième, avec laquelle il a conservé un pourcentage de points gagnés de 70%. Il a par ailleurs réussi huit as et résisté à trois des quatre occasions de briser la 39e raquette mondiale.

Au premier tour, Auger-Aliassime avait obtenu un laissez-passer à titre de huitième tête de série. Au troisième, il a maintenant rendez-vous avec l’Italien Jannik Sinner (12e), tombeur de l’Australien Alex De Minaur (22e) en deux manches de 6-4 et 6-1. Il s’agira d’un tout premier duel entre les deux hommes dans un tournoi de l’ATP.

Ce duel, qui devrait avoir lieu en fin d’après-midi à Madrid, jeudi, pourrait être le début d’une longue journée pour le Québécois. En effet, il doit également affronter en soirée les Colombiens Robert Farah et Juan-Sebastian Cabal au deuxième tour du tournoi de double, en compagnie du Bulgare Grigor Dimitrov.