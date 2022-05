Éclatement de la bulle immobilière: «Un risque sérieux», selon l’AMF

La possibilité d’un éclatement de la bulle immobilière préoccupe l’Autorité des marchés financiers (AMF), alors que le prix des maisons a atteint des sommets et que les taux d’intérêt semblent voués à continuer de grimper.

«C’est un risque sérieux qui nous interpelle et sur lequel on travaille activement avec les institutions qu’on encadre. On s’assure que des tests de tension soient menés pour comprendre l’impact et mitiger les risques si la bulle immobilière éclatait», a répondu au député libéral Carlos Leitão le PDG de l’AMF, Louis Morisset, lors de l’étude des crédits budgétaires.

L’AMF est le principal régulateur des institutions financières québécoises et elle encadre également, depuis le 1er mai 2020, le courtage hypothécaire.

Selon M. Morisset, la situation du marché immobilier au Québec est toutefois moins alarmante que dans d’autres provinces canadiennes.

«Le prix des maisons a augmenté de façon importante, très importante, dans les dernières années, mais il n’est pas au niveau de ce qu’on peut observer à Toronto ou à Vancouver», a nuancé le PDG.

Ce dernier est d’avis que les institutions financières, comme le Mouvement Desjardins ou la Banque Nationale, auraient présentement les reins assez solides pour absorber un tel choc économique, si cela se produisait.

Pas de resserrement des mesures

Pour l’heure, l’AMF estime qu’il n’est pas nécessaire de réviser les règles de la qualification pour les prêts hypothécaires. L’an dernier, le taux plancher fixe pour un prêt résidentiel non assuré est passé de 4,79% à 5,25%.

«C’est un taux qu’on considère encore acceptable», a confié M. Morisset à la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal. «S’il y avait lieu de réajuster, on le fera, mais à ce stade-ci, on considère que c’est encore acceptable», a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, la Banque du Canada a augmenté le taux directeur d’un demi-point de pourcentage pour répondre à l’inflation, le faisant passer de 0,5% à 1%. Une autre annonce est prévue au début du mois de juin.