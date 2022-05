Écrasé par son camion: le décès d’un camionneur à Saint-Adalbert était évitable

Une meilleure planification des travaux aurait probablement permis d’éviter la mort d’un camionneur écrasé par son véhicule lourd sur un chantier forestier en 2021 à Saint-Adalbert, en Chaudière-Appalaches, conclut la CNESST dans son rapport dévoilé mercredi.

Le 8 février 2021, Normand Chouinard, un camionneur à son compte, a conduit à l’aube son camion semi-remorque dans le chantier forestier afin d’y récupérer un chargement de grumes, ou billots à bois.

Le drame s’est produit une fois le chargement complété par l’opérateur d’une chargeuse. Le sexagénaire est alors sorti de son véhicule pour obtenir auprès de ce dernier l’attestation lui permettant de quitter le chantier.

Le camion, qui pesait 55 857 kg avec son chargement, s’est alors soudainement mis en mouvement, dévalant la pente et finissant sa course dans un fossé.

La victime aurait vainement tenté d’en reprendre le contrôle et a été retrouvée sous une roue.

Valve défectueuse

L’enquête de la CNESST démontre que le camion s’est mis en mouvement en raison de la défectuosité d’une valve pneumatique du système de freinage de la semi-remorque.

Or, les enquêteurs ont noté qu’un ensemble de facteurs reliés à la planification et la coordination des travaux a également fait défaut.

En outre, il aurait été préférable de réaliser l’opération de chargement sur une surface plate. Ceci était toutefois impossible étant donné que les aires horizontales d’empilage des billots à bois étaient remplies au maximum.

De plus, le chemin était recouvert d’une neige fraîche. Il n’avait pas été déneigé et aucun abrasif n’avait été épandu avant le lancement des travaux.

Compte tenu de l’inclinaison de la chaussée, les freins du camion, qui étaient eux fonctionnels, n’ont pas suffi à retenir la semi-remorque sur la surface qui présentait «peu d’adhérence».

Planification

D’autre part, aucune directive n’avait été donnée aux transporteurs par l’entreprise responsable du chantier forestier afin de s’assurer que les camions soient stationnés à un endroit sécuritaire avant d’en descendre.

«Une meilleure planification et une meilleure coordination des différents travaux aurai[en]t permis d’éviter les circonstances qui ont entraîné cet accident», précise le rapport d’enquête.

Les travaux de chargement sur ce tronçon ont été suspendus pendant 15 jours, le temps que la procédure de travail soit révisée.

Le chantier forestier était sous la responsabilité de l’entreprise Matériaux Blanchet inc., qui avait donné en sous-traitance plusieurs activités, dont la supervision des travaux sur le terrain.

Dans un communiqué, la CNESST encourage le recours plus fréquent à des moyens technologiques, comme un cellulaire, pour permettre l’échange d’information sur les chantiers forestiers et éviter que les camionneurs quittent leur véhicule et s’exposent au risque d’être happé.