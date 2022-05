Fiera Capital: un bénéfice en baisse, mais des actifs en hausse

Le gestionnaire de portefeuille montréalais Fiera Capital a enregistré une baisse de son résultat net pour le premier trimestre de 2022, même si ses actifs sous gestion se sont bien maintenus pour la même période.

Le résultat net de l’entreprise a ainsi connu une diminution de 18,8 millions $ pour la période close le 31 mars 2022 par rapport à l’année précédente, passant de 22,2 millions $ à 3,4 millions $.

Pour autant, les actifs sous gestion ont atteint 174,5 milliards $, soit une hausse de 0,9 % comparativement à la même période l’année passée. Ce chiffre est toutefois en baisse de 7,3 % par rapport au 31 décembre 2021 en raison de la pression défavorable du marché.

«Le premier trimestre de 2022 a été empreint de nombreux événements géopolitiques et économiques, qui ont eu une incidence importante sur les marchés financiers mondiaux et qui ont mené à un niveau d’inflation qui n’avait pas été enregistré depuis plusieurs décennies», a expliqué mercredi Jean-Philippe Lemay, président mondial et chef de la direction de Fiera Capital.

Les revenus ont augmenté de 6,7 millions $, ou 4 %, avec un total de 1,7 milliard $ au premier trimestre de 2022.

«En dépit des conditions désavantageuses du marché boursier et des titres à revenu fixe qui ont entraîné des rééquilibrages de portefeuilles par nos clients au cours du trimestre, nous sommes satisfaits de l’activité globale générée par nos stratégies à l’échelle de la Société», a ajouté M. Lemay.