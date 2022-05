La pluie de bonis se poursuit à la SAQ et chez Loto-Québec

Les bonis ne feront pas relâche cette année à la Société des alcools du Québec (SAQ). Le chèque devrait être d’environ 9 millions $. Du côté de Loto-Québec, la haute direction passera son tour, mais les cadres et les employés se partageront tout de même une cagnotte d’entre 4 et 5 millions $.

Les deux présidents de ces sociétés d’État ont été questionnés, hier, en commission des finances publiques à l’Assemblée nationale.

Pour la SAQ, la patronne Catherine Dagenais a confirmé au député de René-Lévesque et leader parlementaire du Parti québécois, Martin Ouellet, le versement d’une rémunération incitative cette année.

Ce sont quelque « 600 employés », selon les données de la PDG, qui recevront un montant supplémentaire, ces prochains mois, pour avoir atteint leurs objectifs de rendement au cours de l’exercice 2021-2022.

« On va être dans les mêmes eaux que l’année dernière, autour de 9 millions $ », a répondu Mme Dagenais. Les chiffres finaux seront dévoilés en juin.

L’an dernier, contrairement à Hydro-Québec et Loto-Québec, la SAQ avait maintenu ses primes malgré les impacts de la pandémie et la fermeture des restaurants et des bars. Une décision qui avait d’ailleurs été critiquée. Le butin s’était alors élevé à 9,57 millions $ et 1347 salariés en avaient profité.

D’autres hausses de prix à la SAQ

Mme Dagenais a également été questionnée, hier, sur les augmentations de prix à venir sur les vins et les spiritueux. Depuis des années, la SAQ a comme politique de réaliser des hausses à seulement deux reprises, soit en mai et en novembre.

En 2021, notamment en raison de l’explosion des frais de transport maritime, la SAQ avait majoré à trois reprises ses prix. La direction n’écarte pas de devoir de nouveau déroger à sa politique.

« Dans les prochaines semaines, nos produits vont effectivement augmenter », a répondu Mme Dagenais au député libéral Carlos Leitão.

« La SAQ n’est pas à l’abri d’une hausse additionnelle, dépendamment des circonstances économiques qui vont se produire », a-t-elle ajouté.

Chez Loto-Québec, la direction n’avait jamais, jusqu’à présent, confirmé si des bonis allaient être versés pour la dernière année financière. Rappelons qu’en raison de la pandémie, les casinos et les salons de jeux ont été fermés durant cinq mois et plus de 2200 travailleurs ont été sur le chômage.

Malgré des profits qui devraient dépasser 1,86 milliard $, les huit membres de la haute direction ont choisi de ne pas recevoir de rémunération incitative pour 2021-2022. Les primes pour les cadres et les employés ont aussi été amputées de 50 %. Près 2300 salariés sont éligibles pour les bonis.

La facture sera entre 4 et 5 millions $.

« Nous atteignons les résultats nets prévus au budget. [...] Nous les surpassons. Les cadres ont fait un travail incroyable », a souligné Jean-François Bergeron, président et chef de la direction à une question de la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal.

En 2020-2021, Loto-Québec avait décidé d’annuler le versement de ses bonis.