«May the Fourth»: la STM rebaptise ses stations en l'honneur de Star Wars

À l’occasion de la journée Star Wars mercredi, la Société de transport de Montréal (STM) a célébré la journée en offrant une thématique intergalactique à ses différentes stations.

«Qui dit 4 mai dit “May the Fourth” pour beaucoup de gens. On vous propose quelques stations intergalactiques pour l’occasion», peut-on lire sur la page Facebook de la société de transport.

Ainsi, la station Fabre devient Fabre-Laser, Laurier Mandalaurier, Pie-IX C3Pie-IX, Jarry Jarry-Jarry-Binks, Beaubien Beaubien-Fett, Acadie Chewbacadie, Peel Peelpatine, Lionel-Groulx Lionel Grogu et Viau Viau-Da.

Célébrée publiquement pour la première fois en 2011, la journée Star Wars est une fête officielle mettant en avant la célèbre saga de la guerre des étoiles. La date a été choisie à la suite d’un calembour fait avec une phrase célèbre du film «Que la Force soit avec vous», qui se prononce «May the Force be with you» en anglais. Celle-ci a été changée par «May the fourth be with you» («Que le 4 mai soit avec vous»).