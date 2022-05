Lac-Saint-Jean: un sexagénaire arrêté pour trafic et contrebande

Une perquisition de substances illicites et de tabac de contrebande a mené à l’arrestation d’un homme de 63 ans à Saint-Ludger-de-Milot, mardi.

• À lire aussi: Pénitencier de Donnacona: les autorités saisissent des objets d’une valeur de près de 100 000$

C’est dans un immeuble à logements de la rue Pedneault, dans la petite municipalité située au Lac-Saint-Jean, que la Sûreté du Québec (SQ) a mené son opération.

Sur place, le corps de police provincial a découvert 350 comprimés de méthamphétamine, 2500 cigarettes de contrebande et de la cocaïne. Trois armes longues et plus de 2000 $ en argent ont également été saisis.

Le résident des lieux, un sexagénaire, a été arrêté puis libéré sous promesse de comparaître.

«Il devrait revenir à la cour à une date ultérieure, pour la suite des procédures», a fait savoir la SQ, par voie de communiqué.

Des accusations liées au trafic de stupéfiants et à la Loi de l’impôt sur le tabac pourraient être déposées à son endroit.