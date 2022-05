Les 60 ans de l’AISQ

François Bergeron (photo), directeur général de la Caisse Desjardins de Charlesbourg, a accepté la présidence d’honneur du cocktail-bénéfice entourant le 60e anniversaire de fondation de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ) qui se tiendra le mercredi 11 mai, dès 18 h, à LaScène Lebourgneuf. Sur le thème de « la Joie », le programme offrira tapis rouge, cocktail gourmand, exposition éclatante, animation joyeuse de même qu’un encan interactif en ligne dès le 27 avril (www.macause.com/aisq/encan). La totalité des profits récoltés au cours de la soirée sera remise à l’AISQ qui, depuis 1961, a pour mission de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de leurs proches de la région de Québec. Pour vous procurer votre billet ou faire un don, visitez le www.aisq.org/cocktail-benefice.

Le temps file

Photo courtoisie

Il y a cinq ans déjà, je leur avais souhaité un joyeux 90e anniversaire de naissance. Le 30 avril dernier, les jumelles de Pintendre, Gemma Labrie Dubé (à gauche) et Georgette Labrie Bégin (à droite) ont célébré leur 95e anniversaire de naissance. Avouez qu’elles ont l’air radieuses et en santé sur la photo. Mesdames, je vous donne rendez-vous dans cinq ans (en 2027) pour vos centenaires respectifs dans ma page.

Hommage bénévolat-Québec

Photo courtoisie

Raynald Pelletier (photo), président du CAPVISH (Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap), a reçu récemment des mains du ministre Jean Boulet le prix Hommage bénévolat-Québec 2022 lors d’une cérémonie tenue à l’Hôtel du Parlement à Québec. Ce prix vise essentiellement à reconnaître l’apport essentiel des bénévoles et des organisations par leur engagement à contribuer au développement social et économique du Québec. Félicitations, monsieur le président.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 4 mai 2012. La Monnaie royale canadienne frappe son dernier cent dans ses installations de Winnipeg lors d'une cérémonie en présence du ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty. La suppression de cette pièce du système monétaire canadien est due à la baisse de son pouvoir d'achat et de la hausse de ses coûts de production. Le son noir sera éliminé progressivement à l'automne 2012 lorsque la Monnaie royale à arrêter la distribution aux institutions financières.

Anniversaires

Photo courtoisie

Rory McIlroy (photo), golfeur professionnel nord-irlandais de la PGA, 33 ans...Pauline Ducruet, fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, 28 ans...Lance Bass, ex-membre de ‘N Sync, 43 ans...Catherine Trudeau, actrice québécoise, 47 ans...Matthew Barnaby, ex-hockeyeur professionnel (LNH), 49 ans...Léon Rochefort, joueur de hockey avec les As de Québec (LAH) et dans la LNH (1960-76) 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 mai 1997 : Paul (Ti-Polo) Vincent (photo) 46 ans, le gérant de Roch Voisine...2020 : Don Shula, 90 ans, l’entraîneur-chef le plus victorieux de l’histoire de la NFL avec ses 347 victoires en saison régulière avec les Colts de Baltimore, de 1963 à 1969, et des Dolphins de Miami durant 26 ans... 2017 : François Gagnon, 95 ans, maire de Cap-Chat de 1976 à 1977 et de 1981 à 1985... 2016 : Gaëtan Boucher, 59 ans, hockeyeur (Remparts 1973-1975) et en Suisse pendant 24 saisons... 2011 : Pierre Leclerc, 71 ans, artiste peintre et professeur de dessin, né à Québec... 2008 : Charles Caccia, 78 ans, ancien député libéral fédéral... 2008 : Benoit Gendron, 62 ans, sergent au poste de la Sûreté du Québec de Berthierville... 1994 : Janine Mignolet, 65 ans, comédienne, la première Rita Toulouse de la Famille Plouffe... 1974 : St-Georges Côté, 56 ans, un géant de la radio (CKCV) à Québec.