Les finalistes de «La fin des faibles» dévoilés

Le couperet est tombé! Les juges Koriass, Sarahmée et Souldia, avec l’aide de Marieme et de Manu Militari, ont tranché pour envoyer en finale les quatre rappeurs s’étant le plus démarqués au cours de cette deuxième saison de «La fin des faibles».

D-Baby, Helmé, KJT et VOICE passent ainsi en finale et s’affronteront les mardis 10 et 17 mai prochains. Ils ont présenté les meilleures fiches de pointage et se sont imposés au fil des épreuves, dont l’improvisation, le texte, le cercle et l’a cappella.

Pour la finale, les finalistes auront à s’illustrer de nouveau dans des épreuves individuelles et de groupe, dont «Le cercle» et «MC vs DJ».

Mike Clay, qui avait dirigé un atelier lors de la résidence d’écriture en début de saison, sera de retour à l’émission. Cette fois, il visitera l’équipe pour l’enregistrement du 10 mai, tandis que Marieme et Lost seront en prestation. Et pour la grande finale, le jeune rappeur de Limoilou Jay Jay, accompagné des jumeaux danseurs Yambo, offrira une prestation.

Cette saison, les participants devaient participer à cinq épreuves pour démontrer leur grande habileté à jouer avec les mots. Seuls les quatre participants au sommet du tableau cumulatif sont passés à la grande finale.

Les dernières épreuves de «La fin des faibles» sont présentées les mardis à 22 h, en rappel les samedis à 20 h, sur Télé-Québec et telequebec.tv.