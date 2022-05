Les préauditions de La Voix à Montréal et Québec en juin

Avec le retour de La Voix en janvier prochain à TVA, il faut trouver de nouveaux candidats qui vont épater les téléspectateurs.

Aussi, TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes ont dévoilés mercredi les dates des préauditions, qui auront lieu à Montréal du 2 au 5 juin et à Québec du 9 au 12 juin.

Les chanteurs de 15 ans et plus (en date du 1er janvier 2023) peuvent se manifester. Les mineurs ont besoin d’une autorisation parentale.

Selon les détails fournis, les participants aux préauditions doivent préparer deux chansons, une en français et une en anglais. Ils peuvent livrer leurs chansons en s’accompagnant d’un instrument ou être accompagnés du pianiste de la production. Ils peuvent aussi chanter sur une bande musicale instrumentale (fournie par le participant sur une clé USB) ou être accompagnés par une connaissance, à la guitare ou au piano. Enfin, ils peuvent, s’ils le souhaitent, chanter sans accompagnement, donc a capella.

Après les préauditions, les chanteurs et chanteuses retenus pourront se présenter à l’enregistrement des auditions à l’aveugle. Ils auront, a-t-on souligné, jusqu’au 29 août prochain pour être adéquatement protégés, conformément aux règles de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et à la politique de vaccination du Groupe TVA.