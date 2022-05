L’espérance de vie de nouveau en augmentation au Québec

Après une baisse notable en 2020, l’espérance de vie au Québec est revenue à son niveau prépandémique et a atteint 83 ans en 2021.

• À lire aussi: Le Québec a connu une surmortalité moins importante que de nombreux pays

L’espérance de vie était de 82,9 ans en 2019 et avait diminué jusqu’à l’âge de 82,3 ans l’année suivante en raison de la pandémie de COVID-19.

La durée de vie moyenne des femmes est supérieure à celle des hommes, avec une espérance respective de 84,9 ans et 81,1 ans, selon le rapport de l’Institut de la statistique du Québec publié mercredi.

Et l’espérance de vie des Québécois est plus importante que celle observée aux États-Unis, alors que l’écart se creuse de plus en plus entre les deux.

Le voisin du sud a ainsi six ans d’espérance de vie de moins, quand l’écart était de quatre ans en 2019 et deux ans en 2001.

La surmortalité dans la province est de 4,5 % entre le début de la pandémie et le 12 mars dernier, ce qui représente 6400 décès de plus que ceux normalement attendus.

Ce chiffre est inférieur au nombre de décès liés à la COVID-19 pour la même période.

«Ce résultat peut notamment s’expliquer par le fait que les décès supplémentaires liés à la COVID-19 ont été compensés par un effet de moisson (devancement de certains décès en 2020) et par l’effet protecteur de certaines mesures sanitaires, qui ont pu faire diminuer la mortalité liée à d’autres causes (par exemple la grippe)», a expliqué l’Institut.

Le Québec s’en sort tout de même mieux que les États-Unis, mais aussi que le reste du Canada, qui avait un taux de surmortalité inférieur à celui de la province avant de s’en rapprocher au cours des dernières années et de le surpasser en 2021.