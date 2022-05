LHJMQ: enfin, des vraies séries!

Enfin, la LHJMQ présentera des séries qui se rapprocheront de la normalité en 2022, les dernières ayant été annulées en raison de la COVID-19 en 2020 et s’étant déroulées à huis clos pour la majorité de la saison 2021. Au terme de ce premier calendrier de 68 matchs en trois ans, et alors que les Remparts ont terminé au premier rang de la LHJMQ, place à la vraie saison ! La lutte s’annonce féroce, particulièrement dans l’Association de l’Est. Il est difficile de déterminer quelle équipe se rendra à la Coupe Memorial en plus de l’équipe hôtesse, les Sea Dogs de Saint-Jean. Le premier tour ne devrait pas donner lieu à beaucoup de surprises. Voici nos prédictions.

Association de l’Est

1. REMPARTS DE QUÉBEC | 51-15-2 | 104 pts

c.

8. SAGUENÉENS DE CHICOUTIMI | 27-35-1-5 | 60 pts

En apparence, il s’agit peut-être du duel le plus inégal de la première ronde. Non seulement les Remparts ont terminé avec 44 points de plus que les Sags en saison régulière, mais en plus, ils ont remporté sept des huit affrontements entre les deux équipes cette saison. Sur papier, les Diables rouges ont nettement la meilleure formation. Ils ont terminé avec la deuxième meilleure attaque de la LHJMQ ainsi qu’avec la meilleure brigade défensive. Toutefois, les Saguenéens comptent sur de l’expérience à l’arrière, notamment les vétérans de 20 ans Michaël Pellerin et Christopher Iniss, sans oublier le gardien de 19 ans Kevyn Brassard. Malgré tout, la profondeur des Remparts changera la donne.

► Prédiction : Remparts en 3 parties

2. ISLANDERS DE CHARLOTTETOWN | 48-13-7 | 103 pts

c.

7. WILDCATS DE MONCTON | 28-31-6-3 | 65 pts

Photo courtoisie, LHJMQ

Jusqu’à la toute fin, les Islanders ont été dans la course pour terminer au premier rang du classement général. L’équipe de Jim Hulton compte sur l’une des meilleures brigades défensives de toute la LHJMQ – si ce n’est la meilleure –, avec en tête Lukas Cormier, qui a terminé la saison avec 33 buts et 81 points en 63 parties. À l’attaque, les Islanders sont menés par l’espoir du Canadien Xavier Simoneau, qui tentera, à 20 ans, de terminer son stage junior avec les grands honneurs. Les jeunes Wildcats ont donné du fil à retordre aux Islanders cette saison. Même si ces derniers ont remporté cinq des sept affrontements entre les deux équipes, deux de ces victoires ont été acquises en prolongation ou en tirs de barrage. Les séries, c’est une autre paire de manches, par contre.

► Prédiction : Islanders en 3 parties

3. SEA DOGS DE SAINT-JEAN | 47-17-1-3 | 98 pts

c.

6. OCÉANIC DE RIMOUSKI | 33-26-5-4 | 75 pts

Photo courtoisie, LHJMQ

Les Sea Dogs sont l’équipe de l’heure dans la LHJMQ. Les hôtes du prochain tournoi de la Coupe Memorial ont remporté leurs 15 derniers matchs de la saison, battant au passage le Titan d’Acadie-Bathurst deux fois ainsi que les Remparts, les Islanders de Charlottetown et le Phœnix de Sherbrooke. Ils seront mis à l’épreuve dès le départ, puisque l’Océanic de Serge Beausoleil n’a jamais été une proie facile en séries éliminatoires. La preuve : ils ont éliminé les Cataractes de Shawinigan l’an dernier, même s’ils étaient fortement négligés. Ces derniers ont connu une fin de saison difficile, ponctuée de blessures et de maladies, et l’on ne croit pas qu’ils seront en mesure de freiner les Sea Dogs dans leur élan.

► Prédiction : Sea Dogs en 3 parties

4. TITAN D’ACADIE-BATHURST | 40-22-3-3 | 86 pts

c.

5. MOOSEHEADS DE HALIFAX | 38-28-1-1 | 78 pts

Photo courtoisie, LHJMQ

Il s’agira sans contredit de l’une des séries les plus intéressantes du premier tour. Le Titan veut gagner cette année et le directeur général Sylvain Couturier l’a prouvé, alors qu’il a fait de grosses acquisitions depuis l’été dernier, dont Hendrix Lapierre, Félix Lafrance et Miguël Tourigny. De leur côté, les Mooseheads représentent l’avenir avec un noyau jeune, mais fort talentueux. Mais l’avenir pourrait être maintenant pour Halifax, qui a pris la décision de garder Elliot Desnoyers dans la période des Fêtes. Le Titan tentera de se remettre d’une fin de calendrier chargée, marquée par plusieurs blessures, tandis que les Mooseheads espèrent que le brio du jeune Jordan Dumais, qui a conclu la saison avec 37 points à ses 13 derniers matchs, se poursuivra. Mauvaise nouvelle pour eux : la saison de Zachary L’Heureux est possiblement terminée.

► Prédiction : Titan en 5 parties

Association de l’Ouest

1. PHŒNIX DE SHERBROOKE | 46-17-2-3 | 97 pts

c.

8. DRAKKAR DE BAIE-COMEAU | 24-35-4-5 | 57 pts

Photo courtoisie, Phoenix de Sherbrooke

En un an, le Phœnix est passé de la troisième pire fiche de toute la LHJMQ – ce qui leur a même permis de repêcher au tout premier rang du repêchage et de sélectionner Ethan Gauthier – au quatrième rang du classement général. Sherbrooke peut dire merci au duo composé de Joshua Roy et de Xavier Parent, lesquels ont tous les deux inscrit 51 buts cette saison. Le Drakkar est quant à lui tourné vers l’avenir et a été la toute dernière équipe à se qualifier pour les séries. S’il s’agit d’expérience à mettre en banque pour les jeunes joueurs du Drakkar, ils devront attendre leur tour, puisque le Phœnix est supérieur sur tous les plans.

► Prédiction : Phoenix en 3 parties

2. OLYMPIQUES DE GATINEAU | 39-15-11-3 | 92 pts

c.

7. FOREURS DE VAL-D’OR | 26-35-6-1 | 59 pts

Photo courtoisie, LHJMQ

Ç’a été une saison en dents de scie pour les Olympiques de Gatineau, qui, bien que fort talentueux, demeurent une équipe avec un noyau jeune. La pierre angulaire de cette formation est le gardien de 20 ans Rémi Poirier, et on a pu le constater lorsque ce dernier s’est blessé il y a quelques semaines. Heureusement pour la troupe de Louis Robitaille, Poirier est de retour en santé et l’équipe a remporté neuf de ses dix derniers matchs. À Val-d’Or, le lendemain de veille reste toujours douloureux après une occasion ratée au championnat l’an dernier. Les Foreurs ont entamé un nouveau cycle et n’auront pas ce qu’il faut pour vaincre les Olympiques. On leur donne quand même une victoire.

► Prédiction : Olympiques en 4 parties

3. CATARACTES DE SHAWINIGAN | 40-24-1-3 | 84 pts

c.

6. HUSKIES DE ROUYN-NORANDA | 28-35-1-4 | 61 pts

Photo courtoisie, LHJMQ

Le personnel médical des Cataractes de Shawinigan a multiplié les heures supplémentaires cette saison. L’équipe a été aux prises avec de nombreuses blessures d’importance tout au long de l’année, étant privée de ses deux canons offensifs Mavrik Bourque et Xavier Bourgault pour une longue période. Maintenant, tout le monde semble en santé et, avec Bourque dans la formation, les Cataractes présentent un dossier de 25-5-1 cette saison. On ne va pas loin avec des « si », mais gageons que si les Cataractes avaient joué toute l’année avec leur formation complète, ils auraient chauffé le Phœnix pour le premier rang dans l’Ouest. Ils ont maintenant la chance de le prouver en séries.

► Prédiction : Cataractes en 3 parties

4. VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 28-25-9-6 | 71 pts

c.

5. ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND | 30-29-5-4 | 69 pts

Photo courtoisie, LHJMQ

Voilà une série difficile à évaluer entre deux équipes qui ont à peine joué pour plus de 0,500 et qui ont échangé des éléments importants lors de la dernière période des transactions. Les Voltigeurs ont entre autres envoyé le gardien Francesco Lapenna aux Islanders de Charlottetown durant les Fêtes, tandis que l’Armada a échangé le défenseur Miguël Tourigny au Titan d’Acadie-Bathurst. Cette série entre deux équipes qui n’ont pas encore atteint leur maturité pourrait aller d’un côté comme de l’autre, mais le fait que l’Armada ait remporté chacune des cinq parties entre les deux équipes nous fait pencher de leur côté. Les équipes de Bruce Richardson ont toujours été difficiles à affronter en séries, peu importe leur niveau de talent.

► Prédiction : Armada en 5 parties