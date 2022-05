LHJMQ: une toute nouvelle saison pour le Drakkar

BAIE-COMEAU – Officiellement qualifié pour les séries, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de brouiller les cartes, jeudi soir, lors de son premier match de ronde éliminatoire face au Phoenix de Sherbrooke.

Grands négligés dans cette série huitième de finale, les membres de l’équipage (57 points) auront du pain sur la planche face à des rivaux (98 points) qui ont totalisé 41 points de plus au classement de la saison régulière.

Couronné champion de l’Association Ouest, le Phoenix cherchera sûrement à se démarquer au plus vite à l’occasion des deux premières parties (série 3 de 5) disputées sur la glace du Palais des sports Léonard-Drolet.

Alignant le champion marqueur du circuit Courteau en Joshua Roy (fiche de 51-68-119) ainsi que le quatrième meilleur en Xavier Parent (bilan de 51-55-106), la troupe de l’entraîneur Stéphane Julien est reconnue pour sa grande force de frappe en attaque.

«On connaît leur équipe et la puissance de leur offensive. La discipline sera un facteur important dans cette série et il sera important de rester sur la patinoire et éviter le banc des punitions», a vite prévenu le pilote Jean-François Grégoire.

Malgré l’écart de points au cumulatif, l’entraîneur-chef tient toutefois à rappeler que c’est une toute nouvelle saison qui commence pour les deux formations. «On ne s’en va pas là-bas juste pour prendre de l’expérience. Nous allons jouer dans notre identité et tout peut se produire si les joueurs respectent le plan établi.»

Engagés pendant plusieurs semaines dans une bataille endiablée pour participer aux éliminatoires, les Nord-Côtiers ont su composer avec la pression pour atteindre leur objectif. «Nous avons joué des matchs sans lendemain à nos deux dernières parties et les gars ont répondu à l’appel. Cela devrait les aider dans leur préparation.»

En bref

Sans surprise, le Drakkar fera confiance à son vétéran gardien de but Olivier Adam, un rouage clé dans la conquête d’une place en séries... Avec le retour au jeu du Biélorusse Evgeny Sapelnikov, le navire pourra compter sur un alignement complet et en santé pour une des rares fois cette saison... Les Sherbrookois ont remporté (5-2, 7-6, 2-1) les trois duels entre les deux équipes durant le calendrier régulier.