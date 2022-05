L’Océanic confortable dans son rôle de négligé

RIMOUSKI | À la veille du début des séries éliminatoires dans la LHJMQ, l’Océanic de Rimouski se dit confortable dans son rôle de négligé face aux Sea Dogs de Saint John, l’équipe de l’heure dans le circuit Courteau qui entre en séries sur une séquence de 15 victoires consécutives.

L’entraîneur-chef de la troupe du Bas-Saint-Laurent, Serge Beausoleil, admet que le défi est de taille pour cette série qui prendra son envol ce jeudi soir. «Les Sea Dogs se sont dotés d'une équipe pour tout rafler cette année. Ils ont 16 joueurs de 19 ans et nous en avons trois. Nous sommes conscients que nous sommes les négligés et c’est très bien comme ça. Nous l’étions également contre les Cataractes de Shawinigan l’an dernier et nous avions causé une surprise. Nous avons une dizaine de gars qui étaient là et qui transmettre le message aux jeunes que tout est possible».

Ne pas être impressionnés

Selon Serge Beausoleil, le principal piège que doit éviter sa jeune formation, c’est d’être impressionnés. «Il faut se concentrer sur notre jeu et non pas sur l’adversaire. Il faut retrouver notre façon de jouer avec intensité, ardeur et acharnement qui nous a permis d’avoir du succès cette saison. Il faut avoir une meilleure gestion de la rondelle qu’en fin de saison. Je n’ai pas aimé notre dernier match dimanche contre les Remparts. Nous avons accordé beaucoup trop de revirements».

Fin de l’alternance chez les gardiens

Serge Beausoleil a confirmé que le système d’alternance qui a prévalu pendant la majorité de la saison chez les gardiens de but était chose du passé. «Je viens justement d’en discuter avec Michaël Rioux (l’entraîneur des gardiens). Nous n’avons pas encore statué à savoir avec qui nous allons commencer la série, mais s’il fait bien, il sera de retour pour le 2e match».

Patrik Hamrla et Gabriel Robert ont tous deux connu des matchs plus difficiles en fin de saison, mais ils ont aussi tous deux connu d’excellents moments. Robert avait été brillant dans la victoire de 6-1 de l’Océanic face aux Sea Dogs, le 11 février à Rimouski. Cinq jours plus tôt, le 6 février, Hamrla avait connu un match difficile dans un revers de 6-2 à Saint John.

Retour espéré de Béland

Blessé à la fin du match du 10 avril à Shawinigan, l’attaquant de 18 ans Julien Béland a beaucoup progressé ces derniers jours. Le personnel d’entraîneurs espère qu’il sera en mesure d’amorcer la série. «Son absence nous fait mal. C’est un des meilleurs attaquants de la Ligue pour attirer des revirements chez l’adversaire avec son échec avant», a commenté Serge Beausoleil.

Le défenseur Charles Côté a fait le voyage au Nouveau-Brunswick avec ses coéquipiers, mais son retour est moins probable que celui de Béland.