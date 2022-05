Martin Prud’homme s’occupera de la sécurité publique à Montréal

Retraité de la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme sera le nouveau directeur adjoint à la sécurité publique pour la Ville de Montréal. Son premier mandat sera de réfléchir au processus de consultation pour embaucher un nouveau directeur au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

• À lire aussi: Trois ans de désaccords: le chef du SPVM avait les mains liées face à Valérie Plante et Québec

• À lire aussi: Une consultation publique pour choisir le prochain chef du SPVM

Le comité exécutif de la Ville a entériné sa nomination mercredi matin.

«Le crime change, mais nous aussi on change et on s’adapte pour trouver de nouvelles solutions», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Elle explique que la candidature de M. Prud’homme a été retenue en raison de ses «grandes qualités» de gestionnaire, ainsi que pour son expérience du terrain.

«Le parcours de M. Prud’homme, sa connaissance profonde des enjeux de sécurité publique, son dévouement envers Montréal et son leadership font de lui la personne tout indiquée [pour le poste]», a-t-elle ajouté.

Lui-même s’est dit heureux de ce nouveau rôle, indiquant que la «page était tournée» sur ses années à la Sûreté du Québec (SQ).

«Montréal est sécuritaire lorsqu’on la compare à d’autres villes en Amérique du Nord. Il y a des enjeux de sécurité, un enjeu de violence armée. La sécurité publique est un problème beaucoup plus large qu’une réponse policière», a souligné M. Prud’homme.

Son premier mandat sera de travailler au processus de consultation publique, qui doit établir les qualités que possédera le prochain chef du SPVM.

«Aujourd’hui, ça prend une personne qui est capable de bien communiquer, qui a des qualités importantes et de la transparence. Si les gens ne comprennent pas, ils se questionnent», a-t-il expliqué.

Du côté de l’opposition officielle, on salue son embauche, indiquant avoir «hâte» d’en savoir plus sur sa vision.

«Il possède une feuille de route impressionnante et son entrée en poste arrive à point sachant les multiples enjeux de sécurité urbaine auxquels la métropole est confrontée et le laisser-aller à ce niveau», a déclaré Aref Salem, chef de l’opposition officielle.

Un nouveau poste

Il sera la première personne à occuper ce poste, dont la création avait été annoncée par Mme Plante en février dernier.

Le Service de police, le Service de sécurité incendie, le greffe et les Affaires juridiques relèveront de ce nouveau poste.

«Ce qu’il faut savoir, c’est que simplement le SPVM et le Service incendie ensemble représentent un budget de 2 milliards. Et ça représente près de 20% des employés de la Ville», a révélé Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

En raison de l’ampleur de ces responsabilités et vu les phénomènes récents, «ça nous prenait quelqu’un à temps plein dédié à la sécurité publique».

Il a recommandé la candidature de M. Prud’homme en raison de son expérience «hybride», tant au sein du corps policier qu’au niveau administratif, où il a été sous-ministre. Ce dernier rôle s’apparentera d’ailleurs à ses nouvelles fonctions.

«L’équipe de direction générale, notre rôle, c’est d’alimenter, avec l’ensemble de la documentation, les élus, pour qu’ils prennent des décisions éclairées. Son rôle sera de supporter l’élu en fonction des enjeux, en lui suggérant des options et des investissements», a expliqué M. Lamontagne.

Au sein du comité exécutif, Alain Vaillancourt est toujours le responsable de la sécurité publique de l’administration Plante.

M. Prud’homme a notamment été directeur de la Sûreté du Québec (SQ) de 2014 jusqu’en 2021, où il est parti à la retraite. Il a également été prêté au SPVM, qu’il a dirigé de 2017 à 2018.

Il a toutefois été suspendu de ses fonctions à la SQ en 2019, jusqu’à son départ à la retraite, en raison d’une enquête pour un appel téléphonique à l’ex-directrice des poursuites criminelles et pénales.