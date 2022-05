Pauvres lanceurs!

Les magnats du baseball majeur cherchent désespérément des façons d’accélérer le déroulement des matchs.

Leur plus récente solution pourrait drôlement compliquer la vie des lanceurs lorsqu’ils sont au monticule.

Les lanceurs sont des êtres qui adorent la routine... qu’il y ait ou non des joueurs sur les sentiers.

Si la MLB décidait d’installer un chronomètre pour inciter les lanceurs à accélérer leur rythme au monticule, certains vétérans artilleurs pourraient bien ruer dans les brancards.

En 2021, la durée moyenne d’un match était de trois heures et dix minutes, soit 20 minutes de plus qu’en 2010 et cinq minutes de plus qu’en 2019.

L’an dernier, la MLB a tenté l’expérience d’un chronomètre dans une ligue de calibre « A-». Un lanceur devait effectuer un tir dans un délai de 15 secondes lorsque les buts étaient inoccupés et de 17 secondes avec un ou des coureurs sur les sentiers. Si le délai était dépassé, l’arbitre accordait une balle de plus au compte du frappeur.

Ainsi, la durée moyenne d’un match a été réduite de 21 minutes !

Selon une récente étude, les lanceurs qui prennent le plus de temps entre deux lancers sont Justin Verlander, Jeremy Hellickson et Jason Hammel. Hellickson n’effectue un lancer que toutes les 25,6 secondes, Verlander que toutes les 24,3 secondes et Hammel que toutes les 22,8 secondes.

Les autres artilleurs qui perdent beaucoup de temps entre deux tirs sont Yu Darvish, Alex Cobb, et Sonny Gray, chez les partants, tandis que chez les releveurs, on a pointé du doigt Tyler Clippard, Chris Beck, Cory Gearrin, Joaquín Benoit, Bud Norris et Pedro Báez.

Les deux dernières décennies

Les 20 dernières années ont permis aux amateurs de voir à l’œuvre deux frappeurs exceptionnels : Miguel Cabrera et Albert Pujols.

Cabrera est devenu le septième membre du club exclusif des 3000 coups sûrs et 500 circuits. Bien qu’il n’ait affiché une moyenne de ,300 au bâton que pour la dernière fois en 2016, le Vénézuélien revendique quatre championnats des frappeurs, soit entre 2011 et 2015 tout en cognant 44 circuits en deux occasions.

Cabrera se compare aisément à sept autres immortels des majeures, avec un rendement en carrière de ,310 au bâton. Hank Aaron est deuxième avec une moyenne de ,305 suivi de Willie Mays (,302), Albert Pujols (,297), Alex Rodriguez (,295), Rafael Palmeiro (,288) et Eddie Murray (,287).

Les deux hommes, Cabrera et Pujols, ont déjà une niche réservée à leurs noms à Cooperstown. Lors d’une période de 12 saisons, soit de 2005 à 2016, Cabrera a affiché une moyenne offensive de ,326 avec 33 circuits et 115 points produits.

Quant à Pujols, de 2001 à 2011, il a conservé une fiche de 40 circuits et 120 points produits tandis que Willie Mays, de 1954 à 1965, a présenté une fiche de 40 circuits et 109 points produits. De 1962 à 1973, Aaron a offert un rendement de 38 circuits et 106 points produits. Cabrera suit avec une fiche de 33 circuits et 115 points produits.

À bas les défensives exagérées

Le baseball majeur songe également à interdire les formations défensives exagérées en obligeant les équipes à poster deux joueurs en défensive de chaque côté du deuxième coussin.

L’usage d’une défensive exagérée a bondi au cours des cinq dernières saisons. Passant de 13,7 % en 2016 à 30,9 % en 2021 alors que c’était une moyenne de 34,1 % en 2020.

La MLB a aussi tenté l’expérience de coussins plus larges dans le calibre AAA, soit de 18 pouces au lieu de la largeur prescrite de 15 pouces.

Il faut préciser que l’association des joueurs aurait accordé à la MLB le pouvoir d’instaurer ces trois nouveaux règlements en 2023, moyennant un avis de 45 jours, comparativement à un avis d’un an comme c’était le cas auparavant.

Ken Holtzman

L’ancien lanceur gaucher Ken Holtzman est devenu le premier frappeur à récolter plus d’un coup sûr dans une série mondiale après avoir été blanchi au bâton durant la saison régulière. Il a réussi un coup sûr dans le premier et le septième match de la classique de 1973 en plus d’obtenir un but sur balles le 24 septembre. Holtzman, qui est d’origine juive, est aussi devenu le premier à réussir un match sans point ni coup sûr sans inscrire un seul retrait au bâton depuis que Sam Jones avait signé un tel exploit en 1923.

Les bâtons de Babe Ruth

Les exploits de Babe Ruth au bâton sont innombrables... et il en ajoute un autre ! Le bâton que Ruth a utilisé pour claquer le 500e circuit de sa carrière a été vendu lors d’un encan pour la modique somme d’un million de dollars. Ruth avait réussi ce circuit historique le 11 août 1929 contre les Indians de Cleveland. Selon les observateurs, la balle aurait franchi la clôture du champ droit au stade League Park pour aboutir sur l’avenue Lexington. Par ailleurs, le bâton utilisé par Ruth pour le premier circuit réussi hors du Yankee Stadium en 1923 aurait été vendu pour près de 1,3 million de dollars lors d’un encan en 2004.

Gary Carter

L’ancien receveur des Expos est le dernier cogneur à avoir réussi deux circuits dans un match des étoiles. Gary Carter, qui a aussi porté les couleurs des Dodgers de Los Angeles, a claqué deux longues balles lors de la classique de mi-saison en 1981. Carter a dominé la Ligue nationale avec 106 points produits et il a mérité le Bâton d’argent en cinq occasions, soit en 1981, 1982, 1984, 1985 et 1986. Carter a aussi gâché la performance de Bob Forsch, qui lançait un match parfait, en étant atteint d’un lancer, le 26 septembre 1982.

Ron Fairly

L’ancien des Dodgers de Los Angeles, Ron Fairly est devenu le premier joueur, depuis Stan Musial, à disputer 1000 matchs comme voltigeur et aussi joueur de premier but, un exploit également réussi depuis par Pete Rose et Robin Yount. Celui que l’on surnommait « Mr Clutch » revendique aussi l’exploit d’avoir obtenu la dernière présence au bâton, le dernier coup sûr et le dernier point produit à l’ancien domicile des Dodgers, le Memorial Coliseum de Los Angeles. Fairly a également porté les couleurs des deux équipes canadiennes, soit les Expos (1969-1974) et les Blue Jays de Toronto (1977), lors des premières saisons de ces deux équipes de l’expansion.