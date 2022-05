Post Malone, papa pour la première fois

Le rappeur américain Post Malone et sa conjointe de longue date attendent leur premier enfant, selon un communiqué envoyé à TMZ.

Des sources proches du chanteur ont affirmé que le couple avait célébré la nouvelle lors d’une fête intimiste dans le sud de la Californie au cours du week-end.

«Je suis excité face à ce prochain chapitre de ma vie», a écrit Post Malone dans un communiqué transmis à TMZ.

«Je suis plus heureux que je n’aie jamais été. Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été triste. Il est temps de prendre soin de mon corps, de ma famille, de mes amis, et de répandre autant d’amour que nous le pouvons chaque jour», a-t-il ajouté.

Quant à la conjointe du célèbre rappeur, elle préfère rester loin des projecteurs. Le couple a donc bâti sa relation et bientôt, sa famille, en privé.