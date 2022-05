RTC: légères hausses de tarifs à partir du 1er juillet

Les usagers du Réseau de transport de la Capitale (RTC) vont connaître de légères hausses des tarifs, de 2,1% en moyenne, à partir du 1er juillet.

Le conseil d’administration du RTC a entériné ces augmentations lors de sa séance ordinaire de mercredi soir.

Les clients occasionnels, qui paient à l’usage, devront débourser 3,25$ au lieu de 3,20$ pour un passage.

Ceux qui sont habitués à payer en argent comptant devront chercher 25 cents supplémentaires dans leurs poches, puisque le droit de passage sera de 3,75$ au lieu de 3,50$. Dans ce cas-ci, il s’agit tout de même d’une hausse de 7,1%. Le RTC a expliqué que c’est la première fois – depuis 2016 – que le coût pour le paiement en argent comptant augmente. On a également précisé que seulement 7% des clients utilisent encore ce mode et qu’il ne s’agit pas forcément d’une clientèle défavorisée.

Siégeant sur le conseil d’administration du RTC, la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, a voté en faveur de ces hausses pour éviter la réduction des services aux citoyens, a-t-elle précisé. La conseillère de Limoilou, qui prône toujours la gratuité des transports, a de nouveau réclamé que les gouvernements financent mieux le RTC.

Valide en tout temps, le laissez-passer mensuel coûtera bientôt 91,95$ au lieu de 89,75$. Le lot de 20 billets passe de son côté de 58$ à 59$.

Populaire chez les jeunes, le tarif «week-end illimité», valide à partir du vendredi à 17h30, passe de 16$ à 16,25$. Le laissez-passer quotidien passe de 8,85$ à 9$.

«La nouvelle grille tarifaire du RTC offre et maintient des titres flexibles et avantageux qui s’adaptent à la nouvelle réalité des clients, qui a grandement évolué depuis le début de la pandémie», a souligné la présidente du RTC, Maude Mercier-Larouche.

D’après elle, «cette grille tarifaire témoigne également de l’importance des commentaires de la clientèle pour le RTC, qui a écouté certains besoins exprimés et qui vient y répondre. Elle nous permet également de poursuivre la reprise d’achalandage amorcée».

En mars 2022, le RTC a d’ailleurs pu atteindre son objectif de revenir à 70% de l’achalandage par rapport au mois de référence (mars 2019) prépandémique.

Promise par Bruno Marchand durant la dernière campagne électorale municipale, la tarification sociale est toujours prévue pour 2023, a-t-il assuré. Ses modalités précises ne sont toujours pas connues.

Service de Flexibus bonifié

D’autre part, le RTC a confirmé mercredi soir la bonification imminente de son service Flexibus (taxi-bus) dans la zone Nord-Est, soit dans les secteurs de Wendake, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles et Notre-Dame-des-Laurentides.

«Pour répondre aux besoins exprimés de la clientèle, dès le 16 mai, la zone Nord-Est sera maintenant en service de 6h à 23h tous les jours, à l’instar des autres zones desservies. Jusqu’à maintenant, le service de transport à la demande n’était pas offert aux heures de pointe dans cette zone», lit-on dans un communiqué de presse.

Depuis le lancement du service, le 7 mars dernier, le RTC, dit avoir enregistré près de 10 300 déplacements. «Nous sommes soufflés par la réponse de la clientèle», s’est réjouie Mme Mercier-Larouche.

Interrogée à savoir si les prochaines phases de déploiement du Flexibus pourraient être devancées, la présidente du RTC a dit que c’était «tentant», mais elle n’a pas pris d’engagement ferme à ce sujet.

On ne sait toujours pas non plus quand le service de vélopartage, àVélo, dont le lancement a été reporté cette année, pourra démarrer.