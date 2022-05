Un agent de bord qui a violé une collègue écope de 30 mois

Un agent de bord qui espérait s’en sortir avec une tape sur les doigts après avoir violé une collègue saoule a plutôt écopé de 30 mois d’incarcération, a tranché un juge dans une décision qui souligne l’impact de ce genre de crime sur une victime.

« D’abord, la victime rapporte qu’elle s’est trouvée en état de choc. Sa dépression l’a empêchée de travailler plus d’un an. À son retour, elle se sent ostracisée par une partie de ses collègues, elle comprend qu’on lui reproche d’avoir dénoncé son agresseur plutôt que de gérer la situation entre eux », a récemment expliqué le juge Marc-André Dagenais au palais de justice de Laval.

En face de lui se trouvait Fabrice Thomas, un agent de bord qui l’avait violée en 2018, lors d’une soirée arrosée où il s’était engagé à ramener la victime saoule chez elle.

Thomas avait plutôt amené la femme chez lui, afin de la violer sans protection, pour ensuite la déposer à sa voiture.

« La victime peine à saisir ce qui s’est réellement passé, mais comprend éventuellement qu’on l’a forcée à avoir une relation sexuelle complète, explique le juge. Un examen médico-légal le confirme. »

Conséquences

La victime, que l’on ne peut nommer sur ordre du tribunal, a rapidement porté plainte à la police. Son employeur, qui n’est pas nommé dans la décision, aurait alors pris des mesures pour qu’elle et l’accusé ne se croisent pas au travail. Sauf que c’est le violeur qui a conservé les tâches les plus lucratives.

« Elle mentionne qu’à ce jour, trois ans et demi après l’agression, elle est toujours fortement affectée par la situation au travail », a dit le juge.

La femme a depuis changé d’emploi, mais craint qu’en raison de ses présences répétées à la cour, elle ne puisse pas terminer ses formations pour garder son travail.

Conséquences... sur lui

Le violeur de 41 ans n’a pas vraiment eu de pertes salariales. À la suite de sa culpabilité, il a été maintenu à terre, mais son salaire de base est resté le même.

Arguant qu’il était le soutien financier d’un enfant et de sa mère, il espérait même s’en sortir avec 90 jours de prison les fins de semaine. Il s’est depuis remarié et serait impliqué dans son église. Des « regrets » qui n’ont pas ému le juge.

« Le délinquant, lorsqu’il témoigne à ce sujet, ramène rapidement son propos sur les conséquences qu’il subit lui-même », a noté le magistrat.

Rappelant les conséquences désastreuses que le crime a eues sur la victime, le juge a donc écarté la possibilité que Thomas s’en sorte avec de la prison de fin de semaine et des travaux communautaires, comme le demandait la défense. Il a plutôt opté pour la suggestion de la Couronne, qui proposait 30 mois d’incarcération.

L’agent de bord, qui devra réorienter sa carrière, sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans.