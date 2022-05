Un autre adversaire de haut niveau pour le CF Montréal

Depuis plusieurs semaines, le CF Montréal est en mesure de gagner des points face aux meilleures formations de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS), et c’est un défi similaire qui attend l’équipe samedi, contre l’Orlando City SC.

Aux mois de mars et d’avril, le Bleu-Blanc-Noir a gagné deux fois contre des adversaires plus hauts que lui au classement (les Red Bulls de New York et l'Atlanta United FC) et a livré des verdicts nuls à Atlanta et chez l’Union de Philadelphie.

Orlando, l’un de seuls clubs à avoir pris part à 10 rencontres, est troisième dans l’Est avec 17 points, trois de plus que le CF Montréal. Ses performances ont été inconstantes récemment, notamment en vertu d'un cuisant revers de 3 à 0 contre les Red Bulls, le 24 avril.

Les hommes en violet ne marquent pas beaucoup de buts, avec seulement 12 cette saison. Aucun joueur de l’équipe n’a inscrit plus de deux filets. C’est toutefois la belle tenue du gardien Pedro Gallese, auteur de cinq blanchissages, qui les garde dans le coup. Le Péruvien n’a eu que 18 arrêts à faire, sa défensive tenant plutôt bien.

Une séquence à freiner

Là où ça se complique pour le CF Montréal, c’est que l’Orlando City SC a remporté ses trois derniers matchs sur sa pelouse. Cela inclut un duel disputé au Red Bull Arena d’Harrison, que les hommes de Wilfried Nancy ont parfois utilisé en raison des contraintes à la frontière canadienne liées à la pandémie. N’empêche, les «Lions» n’ont accordé aucun but, tandis qu’ils en ont inscrit six lors de cette séquence.

C’est la première fois de l’année que le onze montréalais jouera deux semaines consécutives au Stade Saputo. Le Club de foot est invaincu sur son terrain, avec des victoires de 2 à 1 contre les Whitecaps de Vancouver, et Atlanta la semaine dernière.

Rappelons qu’Orlando avait vaincu Montréal en ouverture de saison, au Exploria Stadium, dans un match marqué par un carton rouge de chaque côté. Les visiteurs étaient toutefois au milieu d’une séquence éreintante en raison des duels en Ligue des champions de la CONCACAF.

Chris Mueller de retour?

Par ailleurs, Orlando serait sur le point d’effectuer une transaction importante, selon le site The Athletic. L’attaquant Chris Mueller, dont les droits sont encore détenus par le club floridien malgré son transfert de 2021 vers Hibernian, en Écosse, rejoindrait bientôt le Fire de Chicago.

En guise de compensation pour l’acquisition de l’Américain, l’équipe de l’Illinois remettrait un montant d’allocation général de 500 000 $ sur deux ans, un choix au SuperDraft de 2023 et les droits sur un autre joueur.

Mueller n’a pas convaincu en Europe et son retour en Amérique du Nord, dans son État natal, ne serait plus qu’une formalité. En 112 matchs en MLS, tous à Orlando, il a amassé 21 buts et 24 passes décisives.