Une ancienne chercheuse risque deux ans de prison

Une peine exemplaire de deux ans derrière les barreaux est réclamée pour la chercheuse universitaire reconnue coupable d’avoir pourri la vie de son ex-amant en l’accusant faussement d’être un violent agresseur sexuel.

« Cette dame-là est venue mentir au tribunal. Elle a inventé cette histoire d’abus sexuels. Son intention était clairement de causer un préjudice moral important [à la victime], a dénoncé Me Geneviève Beaudin, procureure de la Couronne au dossier. Pour moi, c’est clair que ça demande de la détention ferme. »

Le mois dernier, un jury a déclaré Ann Letellier coupable de harcèlement et d’extorsion envers son ancien amant, qu’on ne peut identifier en raison d’un interdit de publication.

Elle a entretenu une liaison extraconjugale durant 20 ans. Elle a dit avoir été inspirée par le mouvement #MeToo.

Selon la Couronne, le témoignage de l’accusée était « totalement invraisemblable », en relevant une longue liste de contradictions mercredi, au palais de justice de Sorel.

En défense, on a plutôt fait valoir que « l’état de santé mentale » de la chercheuse universitaire au moment des infractions ne lui permettait pas d’avoir agi « en toute connaissance de cause », alors qu’elle a affronté un cancer et la dépression.

La punir

« Elle ne représente pas un danger pour la société. Ce qui est demandé, c’est une sentence pour la punir », a estimé Me Alexandra Longueville.

Me Beaudin ne voit pas l’affaire du même œil, rappelant que les effets des gestes sur la victime ont été « dévastateurs », alors que la campagne de salissage a gravement affecté sa réputation.

Letellier avait envoyé des courriels à plus d’une trentaine de personnes de son entourage ainsi qu’à la ministre de l’Enseignement supérieur, disant avoir été victime de nombreux sévices violents.

La femme avait aussi fait parvenir une lettre à la victime mentionnant posséder deux armes à feu et être habile pour les utiliser. Sur un ton menaçant, elle demandait un « montant » pour réparer ses souffrances.

« Le harcèlement était planifié, prémédité et de manière répétée sur plus d’un an. Le harcèlement s’est fait à grande échelle alors que l’accusée demande de partager sur internet les propos qu’elle diffuse », a soutenu la procureure.

Peur à cause de #MeToo

Au cours de l’audience de mercredi, la juge Hélène Di Salvo a évoqué que l’accusée avait « fait usage du mouvement #MeToo pour accentuer l’impact du harcèlement ».

Aux yeux des autres, la victime a ainsi été mise dans la catégorie de gens « qui ont commis des gestes », lui qui avait alors peur de « l’imprévisibilité de personnes qui voudraient se faire le justicier », a fait valoir, de son côté, Me Beaudin.

♦ La juge rendra sa sentence le 21 juin.