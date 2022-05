Zelensky «autant responsable» de la guerre que Poutine, dit Lula

L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était «autant responsable» du conflit dans son pays que son homologue russe Vladimir Poutine, dans un entretien au magazine américain Time publié mercredi.

«Je vois le président ukrainien être applaudi debout par tous les Parlements (du monde). Mais ce type est aussi responsable que Poutine. Une guerre n'a jamais un seul coupable», a déclaré le favori de la présidentielle d'octobre au Brésil.

«Il voulait la guerre. S'il n'en voulait pas, il aurait négocié un peu plus», a-t-il ajouté.

Lula a également jugé le comportement de M. Zelensky «étrange»: «on dirait qu'il fait partie d'un spectacle. Il est à la télé matin, midi et soir, au Parlement anglais, français, allemand, comme s'il était en campagne. Il devrait être plus préoccupé par la table des négociations».

L'icône de la gauche brésilienne a accusé par ailleurs les puissances occidentales d'«inciter à la haine contre Poutine».

«Si on stimule Zelensky, lui-même pense qu'il est le meilleur. En fait, il aurait fallu lui dire sérieusement:+mon gars, tu es un bon humoriste, mais on ne va pas faire une guerre pour que tu puisses te donner en spectacle. Et dire à Poutine. Tu as plein d'armes, mais tu n'as pas besoin de les utiliser contre l'Ukraine. Allons discuter!», a-t-il insisté.

Lula, 76 ans, qui a présidé le Brésil durant deux mandats, de 2003 à 2010, pointe du doigt le président américain Joe Biden qui, selon lui, n'a «pas pris la décision correcte» au sujet du conflit en Ukraine.

«Les États-Unis ont un poids très important et auraient pu éviter le conflit (...). Biden aurait pu participer davantage, il aurait pu prendre l'avion pour Moscou et parler à Poutine. C'est ce genre d'attitude qu'on attend d'un leader», a lancé le Brésilien.

L'ONU en a également pris pour son grade. «Il est urgent de créer une nouvelle gouvernance mondiale. L'ONU ne représente plus rien, elle n'est plus prise au sérieux par les dirigeants. Poutine a envahi l'Ukraine de façon unilatérale, sans consulter l'ONU», a-t-il déploré.

Dès le début de la guerre en Ukraine, la gauche brésilienne a eu une position ambiguë, condamnant d'une part l'invasion russe, mais tenant d'autre part l'OTAN pour responsable.