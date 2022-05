HOUDE, Mireille



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Mireille Houde, survenue le 9 décembre 2021, à l'âge de 94 ans et 7 mois, épouse de feu M. André Bergeron. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rosaire, Hélène (Gilbert Paquet), Réal, Danielle, Sylvie (feu Michel Lépine), Réjeanne (Daniel Lemay), Ginette (François Sylvain), Dolorès (Benoit Demers); ses 12 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Martin (feu Huguette Dubois), feu Normand (feu Jeanne-d'Arc Dubois), feu Lisette (feu François Rousseau), Paulin (feu Yolande Dubois), feu Louise (feu Roméo Têtu), Éloi (Cécile Demers), Brigitte (feu Delphis Croteau), feu Ange-Aimé (Jeannette Couture); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Thérèse (feu Georges Bélanger), feu Madeleine (feu Lionel Auger), feu Jean-Marie (feu Clara Melançon), feu Rita (feu Hervé Bergeron), Raymond (Edith Desruisseaux), feu Roland (feu Aurore Trépanier), feu Lisette (feu Arthur Marleau), feu Noëlla (Jean-Paul Faucher), Carmelle (André Paquet), Jeannette (feu Raymond Barabé), feu Adrienne (feu Denis Fortin), Clément (Raymonde Beaulieu), feu Gaston (feu Ghislaine Boivin); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. La famille se réunira après les funérailles sur invitation au 16, rue des Érables, St-Flavien. Sincères remerciements à l'ensemble du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au Dr Yves Bourgoin du CLSC de Laurier-Station pour leur humanisme et leurs bons soins prodigués à notre maman. Merci également à vous: la merveilleuse équipe de la Résidence Les Jardins Marie-Pier pour toutes les attentions portées à son égard, où elle habitait depuis 17 ans. Des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis seraient grandement appréciés par la famille. Site web : https://fhdl.ca/.