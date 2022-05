BOULET, Marie-Ange Casault



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 18 décembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marie-Ange Casault, épouse de monsieur Guy Boulet. Elle était la fille de feu monsieur Paul Casault et de feu dame Marie-Jeanne Cloutier. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à, jour des funérailles à compter de 14h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Guy Boulet, ses enfants: Clément (Marie-Claude), Jean-Marc (Sylvie) et Jérôme (Gaétane) ainsi que ses petits-enfants: Andrée-Anne (Jean-Christophe), Marie-Laurence, Antoine et Charles. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Casault et Boulet, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'Hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement, leur humanisme et leur attitude bienveillante. Un merci tout spécial au Dre Annie Mercier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer : https://www.jedonneenligne.org/socalzh/DIM/