BRISEBOIS, Lily



À son domicile, le 11 avril 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lily Brisebois, épouse de monsieur André Jean, elle va rejoindre ses parents feu Rosalia Maltais et feu Lionel Brisebois. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Brigitte Richard), Nathalie (Guy Jacques) et Guylaine (Peter Perlo); ses petits-enfants : Aaron, Dominick et Vanessa (leur mère Anne Perlo), Simon, Alex et Ève (leur père René Blanchette), Derek et Nickolas; ses arrière-petits-enfants : Anëlia, Elijah, Lilyanna et Ezra; ainsi que plusierus neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Ghislaine (feu Marcel Deveaux), feu Gisèle (feu Xavier Dufour), feu Guy, Jana (feu Roger Juneau), Jean-Marie (feu Nicole Brindle) et de Denise (feu Jean-Paul Bérubé). Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Jean : Brigitte (Jean-Roch Bouchard), feu Léon, Claude (Nicole Lapointe), feu Henri (Suzanne Rondeau), feu Henriette (feu Yvon Fortin), feu Denis et feu Gabriel.Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs du CLSC La Source de Charlesbourg, spécialement à Vicky, Annie, Laurence, Caroline, France ainsi qu'aux docteurs Roy, Cyr et Link, qui ont permis une fin de vie sereine et en famille.