MARCOTTE, Jacques



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 16 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jacques Marcotte, époux de madame Éliane Thibault, fils de feu monsieur Maurice Marcotte et de feu madame Alexandrine Marcotte. Il demeurait à Saint-Casimir, autrefois à Portneuf. La famille recevra les condoléanceset de là, au cimetière de Saint-Casimir, sous la direction duMonsieur Marcotte laisse dans le deuil son épouse. Il était le frère et le beau-frère de feu Jean-Guy (feu Micheline Marceau), feu Louisette (feu Jean-Guy Piché), Renée, feu Claude (feu Barbara Galant), Yvon (Micheline Morasse), feu Reynald (Pierrette Vallée), feu Ghislain (feu Nicole Pinault), Michelle (Roger Blais), Ginette (André Germain), Serge (Francine Rochette), Gaétan (Johanne Germain), Doris (feu Micheline Savard); Gisèle Thibault (feu Jean-Guy Perron), Denise Thibault (feu Robert Ouellet), feu Jean-Guy Thibault, feu Robert Thibault (feu France Gélinas). Il laisse également ses filleuls: André Marcotte et Sylvain Perron, son neveu Yann Ouellet, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s, particulièrement Jean-Charles Marcotte. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Casimir pour les bons soins prodigués et leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca.