BÉRUBé, Lucie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 mars 2022, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Lucie Bérubé, épouse de monsieur Daniel Dubuc et fille de feu monsieur Jean Bérubé et de madame Rita Lapierre. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Outre son époux Daniel Dubuc et sa mère Rita Lapierre, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc-Sébastien Verrault (Daphné Jobin-Savard), Jean-Martin Verrault (Colette Pépin), Alexandra Verrault (François-Alexandre Demers); ses petits-enfants: Cédric, Cara, Charles, Simon, Charlotte, Dylan; sa sœur: Anne Bérubé (Richard Sévigny) et son frère: Jean Bérubé (Danielle Ouellet); elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3.