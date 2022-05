BOURQUE, Lise Pruneau



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er avril 2022, à l'âge de 72 ans et 6 mois, est décédée madame Lise Pruneau, épouse de monsieur Michel Bourque, fille de feu madame Hélène Lachance et de feu monsieur Clovis Pruneau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Michel Bourque, son frère Michel Pruneau (feu Diane Rancourt), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, de même que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins intensifs en cardiologie de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour leurs bons soins.