CHABOT, Pauline Ruel



À la Résidence Champlain-Chanoine- Audet, le 27 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Pauline Ruel, épouse de feu monsieur Clément Chabot, fille de feu monsieur Napoléon Ruel et de feu madame Jeanne Turgeon. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martial (Claude), Renaud (Diane), Guylaine (Michel), feu Sylvie, Carole (Graem), Pierre (Johanne) et Stéphane (Brigitte); ses petits-enfants: Claudia, Gabrielle, Simon, Jean-François, Marie-Hélène, Léa, Vanessa, Philip, Clara, Édouard, Alexandre, Anne-Julie et Tomek; ses arrière-petits-enfants: Sarah, Adèle, Viktoria et Zackaël; ses frères et sœurs: Sœur Rita, Lucien (Luce), feu Rolande (Grégoire), Guy (feu Lise) et feu Isabelle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à tous les membres du personnel de la Résidence Champlain-Chanoine-Audet pour leur dévouement, leur bienveillance et leur sympathie. Nous remercions également Dr Lussier pour sa disponibilité et son suivi en fin de vie. Notre immense gratitude s'adresse particulièrement aux intervenant(e)s de l'étage 3D qui ont veillé, par leurs bons soins quotidiens, sur notre mère Mme Pauline Ruel, toute au long de son séjour à Chanoine-Audet. - Ses enfantsCompenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.