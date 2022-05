DROUIN, Claudette Tremblay



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 avril 2022 à l'âge de 81 ans, est décédée madame Claudette Tremblay, épouse de monsieur Jacques Drouin, fille de feu madame Jeanne D'Arc Doyer et de feu monsieur Roland Tremblay. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 16h etLes cendres seront déposées au cimetière Belmont à une date ultérieure sous la direction de laElle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Nathalie (Sébastien Doyon), son fils Stéphane (Nathalie Côté), ses petits-enfants: Cedrick Hébert, Marie-Claude Hébert (Maxime Turbide), William Drouin et Rosalie Drouin; ses frères et sœurs: Serge (Lisette Pruneau), Alain (feu Johanne Maheux), Rock (feu Johanne Caron), Manon (feu Michel Pilote), Claude (Mary-Lee Ouimet), Linda (son fils Keven Halligan); ses beaux-frères et belles-sœurs: Lise Drouin, Hélène Drouin (feu Yvon Melançon), feu Céline Drouin (Jean-Pierre Ferland), Louise Gingras (feu André Drouin), feu Gilles Drouin; ainsi que plusieurs neveux , nièces, cousins, cousines, et ami(es). Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins pour la qualité des soins prodigués. Pour ceux qui le désirent vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.