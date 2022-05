LAFLEUR, Claudette



Au Centre d'hébergement St-Alexandre de Thetford Mines, le 21 février 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Claudette Lafleur, conjointe du Dr Jean Croteau. optométriste, domiciliée à Thetford Mines. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie Roy, Paule Roy (Jacques Poulin), Christine Roy (André Hamel), ses petits-enfants : Isabelle Talbot, Jean-Marc Talbot, Dominique Talbot, Gabriel Paquette Roy, ainsi que ses arrière-petits-enfants : Adrien, Marion, Alice, Édouard, Alexis, Zackary, Thomas et Léanne. Elle laisse également dans le deuil, son frère et sa soeur, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Croteau, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis (es). Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le samedi 7 mai de 14 h à 16 h 15 auNous désirons sincèrement remercier Dr Robert Dupuis, Dr Michel Langlois, Dre Maryse C. Lemieux, ainsi que tout le personnel de la Résidence St-Alexandre pour leur accompagnement tout au long de la maladie.