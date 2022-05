CAYOUETTE, Gaston



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 11 avril 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gaston Cayouette, époux de feu dame Micheline Vallée. Il était le fils de feu dame Dorilda Ouellet et de feu monsieur Joseph Cayouette. Il demeurait à Québec. Il fut impliqué dans la ligue de Hockey Junior majeur de Québec durant 25 ans (1953-1978) et également pour le tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec à titre d'arbitre.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.. Il laisse dans le deuil ses filles: Sylvie et Sandra (Mario Bélanger); son petit-fils Pierre-Alain Jr Champagne (Geneviève Ross); ses petites-filles: Maïka et Mélia Bélanger; son frère feu Ghislain (Thérèse Rousseau); ses sœurs: feu Murielle (feu André Dion) et Yvrande (feu Pierre Dubé); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Jeffery Hale et plus spécifiquement l'équipe du CLSC des Rivières, cellule des soins palliatifs à domicile, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, tél.: 1 800 295-8111, Internet: https://poumonquebec.ca