MORIN, Guy



À l'hôpital Jeffery Hale, entouré de l'amour des siens, le 28 mars 2022, à l'aube de ses 84 ans est décédé monsieur Guy Morin. Il était l'époux de feu dame Suzanne Anctil. Il était le fils de feu dame Cécile Roy et de feu monsieur Jean-Baptiste Morin. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal, Stéphane (Marie-Claude Dallaire) et Bruno (Rosalie Hubert). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants; Gabrielle et Tania Morin (et leur mère Caroline Khoury), Erik et Chloë Chin (et leur père Virgil Chin) ainsi que Antoine Baptiste Morin, ses frères; Jacques (Alice Gros-Louis) et Roger (Liliane Marquis). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances vendredi le 6 mai 2022 de 19h à 21h auet l'inhumation des cendres de monsieur Morin suivra au cimetière de l'église. La famille tient à remercier les membres soignant de l'unité des soins palliatifs du Jeffery Hale pour les bons soins, leur compassion et leur humanité. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale.