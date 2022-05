TREMBLAY, Sylvie



À IUSMQ, le 26 avril 2022, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Sylvie Tremblay, fille de feu madame Germaine Lavoie et de feu monsieur Roland Tremblay. Native de St-Siméon, elle demeurait à Québec.où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Siméon. Madame Tremblay laisse dans le deuil sa sœur et ses frères: Aline (Denise Gagnon), Marc et Martin (Nathalie Beaudet); sa belle-sœur Marie Dumouchel (feu Alain Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Jean-Guy Caron. Un remerciement spécial au personnel de IUSMQ spécialement Marie-Pier, Rachel, Sophie, Tasadi et Anan, aux Dre Èvelyne Keller, Dre Mercier et au Dr Michel Larose qui a été d'un grand support durant plusieurs années. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confiée à la maison