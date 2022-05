GUÉRIN, Monique Ménard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère madame Monique Guérin (Ménard), au CHSLD Sacré-Cœur, le 18 avril 2022 à l'âge de 90 ans, épouse de feu monsieur Noël Guérin. Elle était la fille de feu Augustine Caron et de feu Joseph Ménard.La famille recevra les condoléances,de 12 h 30 à 14 h.et de là, la famille se rendra au cimetière Saint-Charles pour l'inhumation. Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et sa belle-fille : Gilles, feu Pierre, Louise (Richard Turcotte), Lyne (Ghislain Bernier) et Jacques (Chantale Boudreault); ses petits-enfants : Sébastien (Sarah), Pier-Alexandre (Caroline), Jonathan, David (Roxanne), Thommy, Cynthia et Francis (Alyson); ses arrière-petites-filles Chloé et Laurie; sa belle-sœur Mariette Guérin Boutin; ses filleuls, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines des familles Ménard, Tailleur et Guérin, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille offre ses remerciements à la Dre Isabelle-Anne Fontaine et au Dr Alain Naud, ainsi qu'au personnel du CHSLD Sacré-Cœur (2e étage). Elle a été une mère très impliquée auprès de ses enfants. La maladie a été plus forte, mais elle ne nous volera pas les souvenirs que nous chérissons et garderons au fond de nos coeurs. Elle va nous manquer énormément. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don aux soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François-d'Assise, Site Web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/